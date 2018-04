Cartes a la Directora 14/04/2018

Ho hem de dir ben clar

Ho hem de dir, ara, ben clar. Mai cap govern espanyol ha tingut ni la intenció ni la voluntat de propiciar l’encaix de Catalunya a Espanya; una voluntat que, després de la repressió de la cultura i la llengua i l’eliminació de les institucions pròpies com a resultat de la Guerra Civil i els quaranta anys de franquisme, hauria fet molta falta.

Els socialistes, amb Felipe González al capdavant, haurien pogut iniciar aquesta tasca quan van guanyar les eleccions el 1982 i van governar fins al 1996 -no era feina fàcil, ja que s’havia de trencar una dinàmica històrica que arrenca amb el Decret de Nova Planta endegat pel primer Borbó-, però no van fer res, i ara, després de les últimes declaracions de González, entenem per què: ni els socialistes -potser caldria deixar de banda el PSC- ni els populars no han sigut mai cap altra cosa que centralistes unitaristes.

Per als socialistes, el federalisme ha sigut sempre el conillet que en moments adequats han fet sortir del barret. En qualsevol de les seves formes, no se l’han cregut mai i sempre l’han utilitzat com a reclam en ocasions electorals. Iceta encara en va fer ús les per a últimes eleccions al Parlament, propiciades per M. Rajoy.

JORDI GARCIA

TERRASSA

L’ús barroer de la llei: típic

El que més caracteritza una dictadura és intentar convertir en “legal” el que en realitat és antidemocràtic i inhumà. Ho hem vist arreu del món, els exemples són clars, i actuals. Les dictadures reals poden ser visibles o dissimulades: aquestes són les pitjors. Quan les aparences enganyen.

La banalització de crims com rebel·lió, terrorisme o tot això del delicte d’odi, utilitzats només contra els dissidents polítics de l’establishment, acabarà amb la legitimitat del govern espanyol. Quan el legislador o, encara pitjor, el simple fiscal o jutge, “treballa” per al poder fàctic, inventant i forçant les lleis i les paraules, fa molt de mal al bé comú.

De veritat que Espanya vol ser així? ¿No els sembla obvi que l’ús instrumental de les acusacions i l’aplicació barroera de les lleis els fa mal? És típic de qualsevol fanatisme!

XAVIER SERRA

GIRONA

Quins seran els pròxims?

Forcen lleis i procediments, han passat de dir “ alagarabías y manifestaciones tumultuosas ” a qualificar els CDR de comandos violents i kale borroka. S’estossina els ciutadans que volen votar l’1-O, es destitueix el president Puigdemont, es dissol el Parlament, es convoquen noves eleccions, s’empresona els Jordis i altres diputats, d’altres fugen a l’exili, s’imputa el major Trapero i la cúpula dels Mossos d’Esquadra...

Qui seran els pròxims inculpats? ¿Els directors d’escoles i instituts que van deixar les claus dels centres? ¿Els que es manifesten cada dilluns davant dels ajuntaments? ¿El president del Parlament? ¿Els diputats dels partits independentistes? ¿Els diaris que no segueixen la línia marcada pel govern espanyol? ¿TV3 i Catalunya Ràdio?

No callarem, no renunciarem als nostres drets i no claudicarem davant la força bruta de l’estat espanyol, perquè no tenim por!

JORDI LLEAL

BADALONA

Esport femení

L’esport femení està infravalorat. No cal ser un expert per saber que la majoria de les dones que treballen en l’esport professional no poden viure’n, tret que siguin les millors o tinguin molta bona sort. En canvi, molts homes que ni de bon tros són els millors en el seu esport cobren una milionada, i tindran part de la vida solucionada. Això no està bé: tots treballen igual i intenten ser igual de bons en el seu esport, però el desnivell que hi ha tant econòmic com social és abismal.

FREDERIC MARTÍNEZ I MARC ANDRADE

BARCELONA