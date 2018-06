Cartes a la Directora 17/06/2018

Treure creus a Mataró

Visc a Mataró i és per això que em va tocar de prop l’incident que, després de l’enfrontament succeït a Canet, s’afegeix a la llista d’accions que busquen retirar els símbols a favor de la llibertat dels presos polítics. En aquest cas es tractava de tovalloles grogues a la platja col·locades en forma de creu. Van ser dos homes els que es van dedicar a treure les tovalloles fins que, finalment, la policia local va fer desallotjar la platja per “evitar enfrontaments”. El cas és que aquests enfrontaments es produeixen pel fet de treure símbols, arrencar-los. No és el mateix que col·locar imatges pròpies que siguin d’ideologia contrària o protestar, perquè l’acció de retirar un símbol és en si violenta. És un gest que duu implícita la voluntat de censurar el pensament de l’altre i, per tant, deriva d’un pensament intolerant que no deixa espai per a l’empatia el diàleg.

NEUS MASNOU

BARCELONA

Problemes d’habitatge

Al greu problema dels preus dels lloguers dels pisos i la manca d’habitatges socials se n’hi afegeixen d’altres. Hi havia un temps en què el llogater i l’amo d’un pis establien un contracte i es coneixien. Ara els propietaris són entitats sense rostre i sense ànima, cegues i sordmudes. Pel que he llegit al diari, un entramat de dos bancs i dues immobiliàries tenen un pis a Cornellà, l’inquilí del qual havia de ser desnonant perquè no pagava el lloguer. No crec que l’home pogués arribar a parlar-los directament per arribar a un acord. El que sé és que, en aquest cas, i sembla que no és l’únic, el contracte es va acabar, horrorosament, amb el seu suïcidi.

MIQUEL PUCURULL

BARCELONA

Arrimadas, l’enutjada permanent

No hi ha dia que Arrimadas no surti amb un estirabot. En política sempre hi ha uns referents històrics que ens serveixen per entendre qui creu en la democràcia, tant si es guanya com si es perd. Mas va guanyar com a partit majoritari les eleccions del 2003 i Maragall va ser nomenat president; també va guanyar les del 2006 i Montilla va ser nomenat president, i Mas va assistir a les dues cerimònies d’investidura dels dos presidents, com ha de ser.

Que ens parli de “fractura” una senyora que no para de buscar motius per separar els catalans entre bons i dolents, entre els de sempre i els nouvinguts, entre separatistes i unionistes, entre legals i els que no obeeixen la llei, entre adoctrinadors i adoctrinats, no és altra cosa que furgar en els sentiments més primaris per esvalotar el personal, i això sí que fractura la societat catalana.

JORDI LLEAL

BADALONA

Protegir el Turó Park

Els que coneixem el Turó Park hem anat veient com els últims anys s’anava degradant. El veïnat de Sant Gervasi i d’altres barris propers fa temps que esperàvem la renovació dels jardins. Aquesta renovació ha arribat aquest any amb una forta inversió de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir que el parc recuperés el seu aspecte.

La necessitat de protegir aquest espai amb la seva biodiversitat ha portat l’Ajuntament a prohibir-hi l’entrada de gossos. Aquesta decisió no ha estat mancada de polèmica, però penso que és encertada. Tothom sap que la presència de gossos ha sigut una de les causes principals de la degradació del parc. Comprenc que els propietaris i les propietàries d’animals defensin els seus interessos i se sentin perjudicats però en aquest cas crec que la necessitat de protegir el fràgil equilibri dels jardins justifica aquesta decisió, i més si tenim en consideració l’obertura de la nova àrea de gossos de Piscines i Esports.

JAUME ROVIRA

BARCELONA