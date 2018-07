Cartes a la Directora 06/07/2018

Què podem fer?

De tant en tant em ve a la memòria aquella frase de John F. Kennedy: “No pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres, pregunteu què podeu fer vosaltres pel vostre país”.

Els nostres presos polítics ja no poden fer més pel nostre país. Com tampoc van poder fer més tots aquells que van lluitar i morir a la Guerra dels Segadors, o la del 1939, o tots els cops fallits de la història de Catalunya.

Ja no ens valen més i més màrtirs, ens val l’eficiència i prou. Què podem fer?

Ara els han acostat a les presons de casa nostra... però quan cridem “Us volem a casa” volem dir a les seves llars, no a les presons d’aquí...

Ahir vaig veure una nota escrita del meu pare (octogenari) a la meva mare: “ Dolores, he ido a comprar el pan ”. No la pot escriure en català perquè ningú no n’hi ha ensenyat.

Penso que tampoc ha canviat tant la cosa quan l’altre dia un alumne em diu: “ Me da palo hablar catalán, no lo habla ni Dios en mi barrio ”.

La llegua catalana és l’exponent més clar que som una nació... i tenim els nostres polítics a la presó per defensar-la!

Joan Fuster ja ens ho deia: “Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”. Vinga, què podem fer?

ÀNGELS ALSINA

BESCANÓ

Les gavines s’han tornat voltors!

En plena campanya de les primàries del Partit Popular, els candidats competeixen per mostrar qui és més contundent contra els independentistes catalans.

Pablo Casado convida els sobiranistes catalans a marxar cap a Alemanya o Bèlgica. M. Dolores de Cospedal declara que s’hauria d’haver aplicat el 155 molt abans i tancar TV3 perquè és una propagadora del secessionisme i l’odi a Espanya. Soraya Sáenz de Santamaría, que havia de tractar la desafecció de molts catalans amb l’“operació diàleg”, va fracassar estrepitosament. José Manuel García-Margallo declara que Hitler va fer un cop d’estat des de la cancelleria i que a Catalunya s’ha fet des de les institucions. José Ramón García Hernández diu que Pedro Sánchez ja ha pactat amb el president Torra el referèndum. Veient com els candidats a la presidència del partit es claven punyalades els uns als altres, no deu ser el PP el que esta “en liquidació”?

Les gavines s’han transformat en voltors i es barallen entre ells disputant-se la presa, venen directes cap a nosaltres, uns pobres pollets inermes al niu independentista. Se’ns volen cruspir d’una sola picossada.

JORDI LLEAL

BADALONA

Acords polítics insuficients

Els vint-i-vuit representants que componen el Consell Europeu han decidit, entre altres coses, donar suport financer als països d’origen i de trànsit dels immigrants, transferint 500 milions d’euros al fons fiduciari de la UE per a Àfrica. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que la Unió destini més recursos a Espanya per liderar la resposta als fluxos migratoris a la Mediterrània occidental.

En aquest Consell s’ha percebut, una vegada més, la dificultat d’oferir una resposta comuna al fenomen de les migracions. Aquests acords polítics, que pretenen salvaguardar la cohesió europea i la política de fronteres i de seguretat, són insuficients per afrontar la magnitud del desafiament migratori.

En realitat, aquest desafiament treu a la llum les debilitats culturals i polítiques del projecte d’unitat europeu. I és que calen mesures reals i no aprofitar els casos que es presten a l’efectisme.

JESÚS DOMINGO

GIRONA