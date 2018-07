Cartes a la Directora 15/07/2018

Emergència viària

Les estadístiques demostren que la sinistralitat viària ha augmentat en el primer semestre d’aquest any respecte als mateixos mesos de l’any anterior. Accidents que s’han produït sobretot en caps de setmana. Es diu que una de les causes pot ser l’augment de cotxes a la carretera arran del creixement econòmic, però jo crec que la causa principal té més a veure amb la manera de comportar-se a la carretera.

Com a usuària diària de vehicle propi, només puc dir que cada dia veig créixer el nombre d’infraccions a la carretera. Hi ha vehicles que no respecten els límits de velocitat o la distància mínima, com també hi ha vianants que no respecten els semàfors i els vehicles els han d’anar esquivant com poden.

El més preocupant és l’ús del mòbil amb una mà i l’altra al volant, fet que ja ha esdevingut com el més normal. Aquest dies del Mundial fins i tot he vist conductors amb el mòbil mostrant-hi el partit de torn mentre conduïen. Ja no cal ni esmentar la pèrdua per part de quasi tothom de l’ús dels intermitents. Som una minoria els que els posem amb una certa antelació o simplement que en fem ús. I un altre aspecte molt important és el manteniment d’aquestes vies, un aspecte que hauria de ser prioritari per a qualsevol govern.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Soraya Sáenz de Santamaría i l’apartheid

L’apartheid, el sistema de segregació racial instaurat a Sud-àfrica per part de la minoria dominant de raça blanca, va comportar la discriminació i el confinament dels que no eren blancs.

Amb la finalitat de preservar la raça ària, l’Holocaust nazi va exterminar 6 milions de persones.

Avui alguns polítics titllen de nazis els catalans independentistes i Soraya Sáenz de Santamaría afirma sense embuts que a Catalunya es practica l’apartheid.

Tots busquen el millor titular als mitjans que els són fidels. L’insult és part de la seva cultura tot i que hagin travessat la línia vermella de la mínima decència ètica. Un jove es creua amb una senyora gran que llueix un llacet groc. El noi la mira i l’escridassa: “Nazi!” ¿Des d’on es fomenta l’odi?

JOSEP MARIA NIN

BARCELONA

La Crida per la Llibertat, el groc i el turisme

La Crida per la Llibertat, que porta a terme una campanya informativa sobre el que passa a Catalunya dirigida al turisme, té una pàgina web molt interessant, divulgativa i pedagògica que tothom faria bé de consultar ( www.cridaperlallibertat.cat ).

Ara el que caldria és que aquesta campanya de cara al turisme per explicar el que està succeint a casa nostra i la seva relació amb el color groc fos com més potent millor.

Seria interessant que cadascú de nosaltres ens descarreguéssim els prospectes explicatius de “Catalunya en groc” en anglès, francès, alemany i castellà i comencéssim a repartir-los primer pel nostre poble i després pels pobles, viles i ciutats d’arreu del país català.

D’altra banda, considero que aquesta campanya també pot servir per mantenir viva la flama del sobiranisme cívic de cara a un Onze de Setembre que, necessàriament, ha de ser multitudinari i desbordar totes les previsions.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Proposta

Proposo que, amb la màxima urgència, es dediquin el màxim nombre de carrers de Catalunya al Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein.

JOSEP M. FERRER

VILASSAR DE MAR