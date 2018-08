Cartes a la Directora 23/08/2018

Declaracions desafortunades

M’han semblat totalment desafortunades les declaracions de la fiscal general de l’Estat, María José Segarra, en què afirmava que ni treure ni posar llaços grocs és cap delicte, perquè són formes de “llibertat d’expressió”.

Com és possible que posi al mateix sac i doni la mateixa importància tant al fet de treure com al de posar l’esmentada simbologia? I, encara més, quan força vegades aquells que retiren els llaços ho fan de nit, amb la cara tapada i amb eines com tisores, ganivets o cúters? La campanya promoguda per Cs per treure els llaços és una acció absolutament intolerant, incívica i contrària a la llibertat d’expressió. I si el que s’al·lega és que aquells símbols atempten contra les seves idees, doncs poden fer una altra cosa en lloc de treure’ls: posar els seus propis símbols. Si l’estelada no els agrada, poden penjar una bandera espanyola; i si no els agrada una pancarta a favor dels presos polítics, poden posar-ne una altra que, per exemple, digui “Polítics presos per atemptar contra la Constitució”.

Se’m fa molt difícil imaginar com se li pot explicar a l’escola a un adolescent que té el mateix valor posar un símbol que l’acció d’estripar-lo o arrencar-lo. En un país democràtic com el nostre no s’ha de confondre la voluntat de preservar la “neutralitat” de l’espai públic -motiu adduït tant per Cs com pel PP- amb la retirada de simbologia.

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

Immigració

Sembla que Espanya ha agafat el relleu d’Itàlia en l’acollida d’immigrants procedents de l’Àfrica. Cada dia veiem com entren a la Península, com arriben pasteres carregades de persones ansioses de trobar tot allò que als seus respectius països no tenen. I ens demanem: “Què farem amb aquesta gent?” La preocupació existeix. Per la seva banda, la Unió Europea vol tirar endavant una política comuna per integrar els immigrants a tots els països de la Unió.

Una pregunta que em faig, i convido tots els lectors a reflexionar-hi, és: què han fet els països d’Occident a l’Àfrica que no sigui treure’n tots els recursos que nodreixen les seves indústries com ara el petroli, el gas natural, l’or, els diamants, la plata, la bauxita de Guinea, el coure de Zàmbia, el ferro de Mauritània, el plom de Namíbia, el crom de Sud-àfrica... i un molt llarg etcètera? ¿No ens hauria de caure la cara de vergonya?

Què hauria de fer Occident per posar remei a tot el mal que ha fet a l’Àfrica i altres països de l’anomenat Tercer Món? Doncs simplement crear indústries, escoles i universitats. Però dubto molt que el món occidental es deixi prendre la batuta de l’hegemonia mundial. Si Occident no hagués explotat tan vilment aquests estats africans, possiblement avui tampoc hauríem de parlar de terrorisme.

JOAN GIMÉNEZ RÀFOLS

PUIGCERDÀ