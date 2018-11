Cartes a la Directora 23/11/2018

La polèmica del 30%

Al mes d’octubre l’Ajuntament de Barcelona va decidir adoptar una mesura per lluitar contra el que per a molta gent és el principal problema de la ciutat: la falta d’habitatge. La mesura consistia en reservar el 30% de les noves promocions a habitatge social. Aquesta mesura, que va ser votada pel plenari amb l’oposició tan sols del PP, ja està en aplicació en altres ciutats europees com París i Londres.

Però perquè es pogués aplicar, la mesura necessitava una última aprovació tècnica de la Generalitat, i sorprenentment aquesta aprovació s’ha anat posposant i encara no s’ha produït.

L’alcaldessa, Ada Colau, així com les entitats socials que han impulsat i donat suport a la mesura -com la FAVB, la PAH i el Sindicat de Llogaters-, han insistit al govern de la Generalitat per aconseguir aquesta aprovació, però aquesta setmana la decisió encara s’ha tornat a posposar fins a una nova data que sembla que serà el 5 de desembre. Més enllà de la urgència de l’aprovació, avui preocupa la possibilitat que finalment la mesura no rebi l’aprovació o s’hi demanin canvis i excepcions que la farien poc eficaç. Seria difícil d’entendre una decisió en aquest sentit si no és per pressions de lobis sobre el Govern.

Sembla clar que el problema de l’habitatge no entra dins les prioritats de l’actual Govern, però se li hauria de demanar que com a mínim deixés treballar aquelles administracions que volen trobar-hi solucions.

JAUME ROVIRA

BARCELONA

Negra nit

Aquests dies es produeix la pluja d’estels dels Leònids, que es pot veure anualment en aquestes dates. No obstant això, no podem mirar al cel per trobar estels des de les ciutats, i en moltes ocasions hem de viatjar fins a algun punt perdut a la muntanya perquè no hi hagi ni rastre de contaminació lumínica.

¿No seria magnífic que acordéssim una apagada general durant almenys una hora per poder gaudir d’aquests meteors? Durant la lluna de sang d’aquest mateix any es va demostrar que la població segueix tenint interès per deixar-se meravellar pels astres que ens envolten. Tant de bo algun dia tornem a donar una oportunitat d’il·lusionar-nos a la nit.

ALBERT LÓPEZ JIMÉNEZ

BARCELONA

Desprotecció de dades

El 25 de maig es va aprovar la nova llei orgànica de protecció de dades. Això va suposar que les empreses tornessin a establir les seves bases de dades, i jo hagués d’actualitzar els termes d’ús de les xarxes socials que utilitzo freqüentment. Tot un enrenou que em garantia que no rebria publicitat ni missatges que no desitgés.

Sorpresa he llegit que el govern ha adaptat la llei establint que els partits polítics podran utilitzar dades personals obtingudes a internet per a la realització d’activitats polítiques durant el període electoral.

I la meva pregunta és: on queda la llibertat d’elecció de les persones si després des del poder es prenen decisions en detriment nostre?

MIREIA SERRA SOLÍS

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Hem de veure’ns més

Els últims dies s’ha fet viral l’anunci de Ruavieja. Mostra la trobada de diverses persones, expliquen fins a quin punt s’estimen, fins que els sorprenen amb un càlcul: el temps que els queda per viure junts. Hi ha respostes que no arriben ni a 40 dies. I amb aquestes dades es fa la reflexió de si realment estem dedicant prou temps al més important per a nosaltres. Unes xifres que ens consciencien de la societat digital en la qual vivim i de la importància d’estar més en contacte els uns amb els altres.

AINA LANUZA DOMÈNECH

BARCELONA