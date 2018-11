Cartes a la Directora 26/11/2018

El Black Friday no és la meva oferta

El Black Friday ha vingut dels EUA, però no ha vingut acompanyat del Dia d’Acció de Gràcies. El Black Friday és una espurna del canibalisme consumista que ens agrada criticar en públic i practicar en privat, i ens pren la nostra paga de Nadal abans que la cobrem. Una amiga entristida em deia que no havia pogut veure les ofertes del Black Friday. Quina barreja d’ingenuïtat i d’hipocresia ens fa comprar compulsivament sense cap necessitat. Que fàcilment ens deixem enganyar.

BERTA PUIG SÁNCHEZ

BARCELONA

Violència contra les dones

Sento a la ràdio les notícies i moltes estan relacionades amb actes violents que han patit diverses dones. Algun incaut podria pensar que ara hi ha més violència contra les dones que mai. Però tots sabem que ara surten a la llum fets que en el passat sempre es callaven o que la mentalitat masclista ni tan sols els considerava.

La foscor que ha envoltat la violència contra les dones fins ara comença a esvair-se per mostrar-la tal com és. I, per desgràcia, encara és present cada dia.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Això no és un joc

En els últims anys les campanyes publicitàries relacionades amb les cases d’apostes no han deixat de guanyar terreny als mitjans de comunicació i al món online. El bombardeig constant d’aquest tipus de publicitat fa que cada cop més joves s’hi estiguin enganxant. La situació és greu però s’accentua encara més quan els menors d’edat no troben cap mena de dificultat per participar-hi.

La ludopatia és un problema de salut pública. És lamentable que joves de 14 o 15 anys puguin accedir tan fàcilment a les apostes online i als locals autoritzats. És necessari que es doni a aquesta situació la importància que mereix i, sobretot, que la regulació s’endureixi.

XAVIER ESPINOSA LLANDRICH

BADALONA

“Don Federico”

Recordo jugar al pati de l’escola amb les amigues. Mentre picàvem de mans cantàvem la cançó que diu “ Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén ”. Era tot un clàssic i ens encantava.

14 anys més tard m’adono de la magnitud del problema: perpetuem la violència masclista a través d’un acte aparentment innocent i inofensiu com és el joc. Les cançons i els jocs populars són produccions culturals que transmeten valors i patrons de conducta per imitar. És en la cultura popular, considerada per a molts un tresor social, on es troben les expressions de violència masclista més agosarades, i això, sens dubte, ha de canviar.

Diem ben clar i ben alt que no hi ha res de divertit en el fet que Don Federico matés la seva dona. No hi ha cap mena d’innocència davant d’aquesta barbaritat. No hi ha cap mena de perdó en la banalització de la violència a través de la cultura popular.

BERTA MARTÍNEZ FONT

OLESA DE MONTSERRAT

Uniformes sexistes

Llegeixo que els col·legis gallecs deixaran d’obligar les nenes a utilitzar faldilla com a uniforme.

Recordo perfectament quan m’obligaven a dur uniforme i em queixava de la faldilla, que no em deixava moure ni jugar tranquil·lament.

Aquesta iniciativa, que s’hauria d’aplicar a tots els centres educatius amb uniformes diferenciats, em sembla una decisió excel·lent per fomentar la igualtat, que també passa per eliminar la vestimenta diferenciada entre nens i nenes. És fonamental ensenyar a les nenes des de petites que l’important no és que estiguem guapes sinó que ens sentim felices i lliures.

VICTÒRIA SAVCHAK

BARCELONA