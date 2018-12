Cartes a la Directora 01/12/2018

No més vagues

Dimecres i dijous hem vist vagues de professors i estudiants universitaris. I el que demano i desitjo és que no hauria d’haver-hi vagues per aquests motius. Aquestes mancances en el sistema educacional no haurien d’existir.

La precarietat laboral d’un professorat totalment qualificat i els grans esforços que han de fer els estudiants universitaris per poder accedir i finançar-se els estudis són casos que s’han de solucionar ja. I parlo amb coneixement de causa. Tinc 29 anys, estic independitzat i treballant des dels 18 anys i a punt d’acabar la carrera, i sort n’he tingut d’haver-la pogut pagar, que no ha sigut fàcil. Anar a la universitat no ha de ser un luxe, sinó un dret. Mentrestant, molt a favor de les vagues.

MARC CASTRO INGLÈS

MONTCADA I REIXAC

Més integritat, menys integrisme

Al Parlament es parla (molt) malament. I no es tracta d’un simple joc de paraules, sinó també d’una evidència empírica. Des de fa ja un cert temps, el llenguatge a l’hemicicle s’ha anat agrint/endurint progressivament fins a assolir nivells inadmissibles.

Abans les sessions es caracteritzaven, formalment, per uns discursos sovint reiteratius, soporífers, maniqueus i submisos a les directrius dels respectius partits, a més de per un lèxic poc brillant i esquitxat de barbarismes. Tot plegat ja configurava un panorama no gaire encisador, però l’actual és, senzillament, depriment. La crispada animadversió entre les diferents formacions i els respectius caps visibles es fa palesa amb un intercanvi permanent d’exabruptes i sortides de to que segurament contribueixen a atiar la (relativa) tensió latent que es viu als carrers.

I és que, en el joc democràtic, no només cal ser exemplar, sinó també semblar-ho. Però amb la seva política “paleolítica” els nostres màxims representants aposten més per l’integrisme que per la integritat. I així ens va.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA

Estafes a la xarxa

Hi ha una tendència creixent d’estafes a internet. Les noves tecnologies han comportat grans avantatges a la societat, així com el fàcil accés a la informació, però també ha comportat un difícil control de tot el que succeeix en el món virtual. A la xarxa s’hi pot penjar qualsevol cosa sense gairebé restriccions ni necessitat de mostrar que el contingut és veraç i fiable. Aquest fet ha comportat que cada vegada hi hagi més estafes online de qualsevol mena, així com adopcions d’animals domèstics, compres d’electrodomèstics i suplantacions d’identitats. Hem de tenir molta cura a l’hora de navegar per les xarxes perquè fins i tot la pàgina que sembla més fiable pot ser un negoci deslleial.

CARLA RIPOLL VALER

BARCELONA

I com és ell?

Amb cognom d’ancestral comte català, va escriure un llibre pronosticant les set plagues per a Catalunya en cas que s’independitzés, però alhora no va veure que l’empresa on treballava se n’anava en orris. És un dels polítics que declaren tenir més calerons i, tot i ser un doctor especialista, li van volar per internet, tot volent fer una inversió, un grapat de diners. El seu doctorat no és pas en medicina, però té clar que les ferides catalanes no es poden tancar sense desinfectar-les abans; si no, es podreixen. Diu que li preocupa més la unitat del Regne Unit que la d’Espanya, li claven una multa per vendre accions fent ús d’informació privilegiada i denuncia una escopinada que ningú ha vist, ni tan sols el VAR del Congrés la pot constatar. En el seu últim episodi, banalitza el genocidi de milions d’indígenes americans dient que van matar “quatre indis”. Mentrestant, jo, com el cantant José Luis Perales, em pregunto a què deu dedicar el seu temps lliure.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

BARCELONA