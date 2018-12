Cartes a la Directora 09/12/2018

Cooperativisme

Al meu poble el subministrament de l’aigua el presta en concessió la Comunitat Minera Olesana, una cooperativa. Aquest any ha celebrat 150 anys d’història. Bon servei a un preu molt ajustat. Aquest és el model que, al meu entendre, haurien de seguir tots els serveis de subministraments bàsics. Llum, gas i aigua gestionats per cooperatives de servei. No més lucre amb allò que ens és indispensable per viure amb dignitat. Que ningú més passi fred a l’hivern perquè no ho pugui pagar.

BERTA MARTÍNEZ FONT

OLESA DE MONTSERRAT

12 escons per a l’extrema dreta

Les eleccions andaluses no han deixat a ningú indiferent. El partit d’extrema dreta Vox ha irromput al Parlament andalús amb 12 diputats. L’extrema dreta pren força. L’Andalusia socialista diu a reveure a quatre dècades de mandat. Els resultats andalusos em deixen atònita, freda i reflexiva i em fan pensar en el món on vivim. Què està passant a Europa? No paren de créixer els partits d’ultradreta: a Alemanya, França, el Regne Unit... Pel que fa a Espanya, no puc arribar a entendre com un partit xenòfob, antifeminista, que fa apologia del passat gloriós del país i que vol eliminar la llei de la memòria històrica, sigui capaç d’obtenir vots.

Em preocupa, no només per Andalusia, sinó també per Catalunya, ja que el primer punt de les 100 propostes del partit és la suspensió de l’autonomia de Catalunya. No sé on anirem a parar.

CARLA RIPOLL VALERO

BARCELONA

Contaminació i morts invisibles

Amb tot el rebombori de la iniciativa Madrid Central, vull fer una crida perquè siguem conscients dels perills que suposa l’aire contaminat que respirem, també a Barcelona. Estem molt conscienciats dels perills que suposen els accidents de trànsit, però el que és important recordar és que la contaminació atmosfèrica provoca quinze o vint vegades més morts que els accidents. Quin és el problema? Per què no hi ha consciència d’això? Doncs perquè són morts invisibles, sense impacte a la via pública i a llarg termini.

La qualitat de l’aire és una prioritat i ens hem d’enfrontar al problema que tenim. Vivim en una ciutat contaminada i això, al cap i a la fi, ens repercuteix a tots.

VALÈRIA COMELLAS

SALLENT

La consulta sobre la monarquia

Em sorprèn molt la poca divulgació que s’ha fet de la consulta sobre la monarquia que es va fer a les universitats i que va començar a Madrid. Dels 7.303 estudiants que hi van participar, 6.111 van votar a favor de la república. Crec que és una notícia prou important que la gent jove es mobilitzi en aquesta direcció. Per què no se’n parla més?

ANGEL MARCO

BARCELONA

Els llums de Nadal d’enguany

L’encesa dels llums de Nadal de la ciutat de Barcelona sempre m’ha agradat molt, ja des de petita. És un delit veure els carrers il·luminats i les botigues de la plaça Catalunya enlluernant-ho tot en una estampa molt nadalenca. Com cada any, no m’ho he volgut perdre. I aquesta vegada, si era possible, m’he enamorat una mica més de com queda la ciutat il·luminada: al començament de la Rambla hi llueix un colom de la pau brillant. Un petit detall que commemora els que ja no hi són, que ens recorda el que va succeir i que crida amb més força que mai que Barcelona és una ciutat de pau.

NAOMI MERCHAN CARBALLO

SANT CELONI