Cartes a la Directora 16/12/2018

21-D: ignorem-los

Tal com diu Jordi Cuixart des de la presó, el dia 21 de desembre cal que siguem conscients: “Aquesta situació demana que mantinguem tant la determinació com la serenor, tant el coratge com la intel·ligència. No caiguem en cap parany i sapiguem respondre amb l’ambició insubornable dels que ens sentim deslliurats de cap por”. Per això m’atreveixo a recomanar-vos que ignorem tots aquells que venen a Barcelona a provocar-nos. Ens serà molt fàcil. Aquest divendres és l’últim dia del trimestre a tots els centres educatius. Això vol dir que hi haurà moltes activitats festives: representacions teatrals, pessebres vivents, cantada de nadales... a les quals serem convidats mares, pares, àvies, avis, germans grans que s’ho miraran amb enyorança, tietes, amics... Res ni ningú ha d’entelar aquesta festa tan bonica. Oblidem-nos d’aquells que ens amenacem i actuen amb persecucions penals i violència. Nosaltres deixem les garrotades per al pobre i sofert tió.

ALEGRIA JULIÀ I DANÉS

BARCELONA

Pedro Sánchez, acorralat

Les intervencions del president del govern espanyol, els últims dies, deixen palesa la fràgil posició en què es troba. El dia 12 al Congrés replicava als independentistes que si presentaven una proposta que anés avalada pel 75% dels catalans, l’estudiaria. De seguida rectifica i aclareix que seria sempre seguint la Constitució i respectant la llei. Sobretot que no hi hagi malentesos. En relació al desgavell de l’ordre públic a Catalunya i pressionat pel triumvirat del PP, Ciutadans i Vox, que reclamen l’aplicació de l’article 155 uns, i l’empresonament del president Torra i la supressió de les autonomies els altres, Sánchez es veu acorralat i diu pràcticament les mateixes paraules que havia dit Mariano Rajoy: “Aplicaré la llei amb rigor i proporcionalitat”. Per al dia 21, si no hi ha prou garanties, es desplegaran centenars de policies de reforç a Catalunya per assegurar el consell de ministres a Barcelona. Propostes polítiques? Ni una! I Pedro Sánchez, acorralat, no sap com sortir-se’n, perquè a més hi ha uns quants dels seus barons que també reclamen mà dura contra el govern de Catalunya.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

La febre del patinet elèctric

Els venedors de patinets elèctrics es freguen les mans. Les vendes van molt bé i encara no ha acabat la campanya de Nadal. El que sembla que serà el regal estrella d’aquestes festes ja fa uns mesos que volta pels nostres carrers. Hi ha opinions per a tots els gustos: n’hi ha als quals els molesten, n’hi ha de fanàtics i n’hi ha d’indiferents, però tothom n’ha vist algun pel carrer. I jo em pregunto: té caducitat, aquesta moda del patinet?, ¿quedarà ja implantat com a transport sostenible a la ciutat? Personalment crec que és una bona aposta de futur, però s’hauria d’observar i perseguir les males conductes al manillar per millorar la convivència entre patinets, vianants i vehicles.

ALBERT FRANCISCO TOLEDANO

BARCELONA

Canviem les aules tradicionals

Existeixen molts factors que condicionen la vinculació emocional entre les aules i els estudiants, com ara la llum, les formes, els colors, la distribució del mobiliari, la decoració, etc. Les escoles, els instituts, les universitats, i gran part de centres acadèmics segueixen partint d’uns espais rígids i jerarquitzats que no ajuden a fomentar valors tan importants com ser creatiu o compartir. Aleshores, la pregunta que em faig és: per què seguim estudiant en aules tan rígides i jerarquitzades, que l’únic que fan és propiciar un model d’ensenyament en què el rol de l’alumne esdevé completament passiu?

XAVIER ROVIRA MARTÍ

SANT PERE DE RIBES