Cartes a la Directora 17/12/2018

I després de Vox, què?

No sé si soc l’única a qui l’espanta aquesta situació. De vegades penso que estem fent molts progressos quant a feminisme, homofòbia, racisme... però llavors veig el que ha passat amb les eleccions a Andalusia i perdo tota esperança de millora. Alguns diuen que l’independentisme ha despertat el feixisme. Potser era necessari. Potser així hem vist en quin país vivim i potser així podem obrir bé els ulls i combatre’l. O potser simplement és un cicle que es repeteix i ens hem despertat a principis del segle passat. L’únic que sé és que tinc por per com avançaran les coses.

EROLA BOIXADER PUJOL

BARCELONA

Els reptes de l’escola catalana

Només cal fer un cop d’ull a internet per veure que més del 55% de la població de Catalunya identifica el castellà com la seva llengua habitual, mentre que el català s’endú només el 31%. I tot i així, aquesta setmana passada hem vist com es posava en dubte un cop més la presència del castellà a les aules. Des de petits sentim que com més idiomes parlem, millor. Però si admirem algú perquè parla francès, xinès o alemany a més de la seva pròpia llengua, per què no és així amb el català? Tenim el privilegi de viure en un territori bilingüe, però em preocupa veure que, encara avui, hi ha entitats que coarten aquest aprenentatge en lloc de fomentar-lo. Si volem una escola que inculqui l’empatia i la tolerància, potser hauríem de començar per ensenyar que cap llengua és millor que una altra.

JUDIT MARTIN GIL

SANT SADURNÍ D’ANOIA

El tió

El tió, tradició amb segles d’història molt arrelada a Catalunya, és un tronc llarg i gruixut que s’utilitzava a les cases per atiar el foc. Recordo que quan era petit el tió -no el cagatió, com erròniament s’anomana ara- era un tronc sense la ridícula barretina actual, que cagava llaminadures, nous, avellanes, cava i torrons; actualment, en canvi, immersos en un consumisme desmesurat, caga tot tipus de joguines. Però benvinguda la recuperació d’aquesta tradició catalana, que ha reconquistat un costum nadalenc en competència amb els halloweens, pares noels, thanksgivings i altres tradicions consumistes americanes, que malmeten els nostres costums i tradicions.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Droga

Fa pocs dies hi va haver una operació contra el tràfic de drogues a Barcelona i la seva àrea metropolitana per part dels Mossos d’Esquadra. Últimament ens assabentem per la premsa de diferents operacions que s’estan fent per contrarestar aquesta mena de tràfic. Quan es llegeixen les quantitats requisades i el nombre de persones implicades t’adones de les xarxes creades al voltant de la droga i de com tantes persones n’han fet el seu modus vivendi. Una manera de viure al marge de la llei que ha enriquit aquells que han pogut fer caure d’altres en l’addicció a substàncies perjudicials. Penso sobretot en els més joves, en els adolescents, en aquells que són fàcilment influenciables. Cal fer el seguiment dels implicats detinguts perquè no continuïn traficant fins a la detenció següent.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Sobre el 21-D

El govern espanyol es reunirà el pròxim 21-D a Barcelona, just el dia del primer aniversari d’unes eleccions convocades mitjançant l’article 155, amb presos polítics de la casa tancats a la garjola, amb exiliats que no poden tornar... No cal dir que Pedro Sánchez té tot el dret de celebrar un consell de ministres allà on cregui convenient, però estic convençut que en aquest moment Barcelona no és una bona opció.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

ELS HOSTALETS DE PIEROLA