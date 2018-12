Cartes a la Directora 29/12/2018

Procés a Catalunya, procés a Espanya: carta als presos polítics

Del judici a Companys se’n va dir “Procés a Catalunya”, i un conegut film va adoptar aquest títol. Últimament el president Sánchez ha dit que va ser un judici injust, però no gosa anul·lar oficialment aquest consell de guerra franquista, ni d’altres, perquè això comportaria condemnar el règim franquista, i a tant no arriba. En tot cas, el vostre procés, que començarà ara, també és un procés a Catalunya, perquè no us acusen de cap delicte comú, sinó de ser representants democràtics de Catalunya. Per això processar-vos a vosaltres és processar Catalunya.

Però aquest procés contra Catalunya que està a punt de començar serà alhora un procés contra Espanya, perquè n’estaran pendents (ja ho estan) molts organismes internacionals i els mitjans informatius de tot el món. Per això calia assegurar-se que fos un judici públic. Entitats judicials, polítiques i humanitàries ja fa temps que no paren de bufetejar amb les seves condemnes la perversió de la justícia espanyola, que capgira el seu propi ordenament jurídic: Constitució, Codi Penal i codi processal, jurisprudència, doctrina dels autors. Tot ve de quan es va derogar la diferència constitucional entre nacions i regions i un tal senyor Suárez, amb un joc de paraules que a ell li devia semblar molt graciós, va dir “Cafè per a tots”, i per controlar Catalunya va col·locar aquell senyor de l’aeroport, del qual diuen sempre que tenia un gran “sentit d’estat” (quan ells diuen això, malament rai!). Les denúncies i les condemnes internacionals contra Espanya per força hauran de desembocar en un Nuremberg.

Coratge, estimats presos! El poble està amb vosaltres!

HILARI RAGUER

MONTSERRAT

Cant dels ocells 2018

Es plany el bon pardal: “Que trist serà el Nadal!” / Xiuxiueja el pinsà: “Viure en una establia no és sa!” / Tremola el francolí: “En aquesta gàbia no hi vull patir!” / Blasma la cadernera: “Tenint fe el nostre dol farà drecera!” / Xiula el melós merlot: “Estic d’acord amb tu, carallot!” / Refila el picot garser: “Amb llicència del savi carceller…” / Bufa la gralla el rossinyol: “Aviat tindrem l’escalf del sol!” / Coreja el verdum: “Volarem i veurem la groga llum!” / Clou la sentència joiós el cotoliu: “Aurora, veniu, veniu!”.

(A Dolors Bassa, Carme Forcadell i els set captius a les cel·les de Lledoners).

JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ

PALAU-SAVERDERA

Excés de regals

Sembla evident que en aquestes dates es fan massa regals i que molts pares tendeixen a donar tots els capritxos als fills i regalar-los tot el que demanen. Això té conseqüències negatives en el desenvolupament del nen, perquè l’excés de regals comporta que els petits restin importància a valors com l’esforç, la generositat i l’austeritat. Es fan regals motivats per l’exigència dels nens, per l’efecte de la publicitat i per compensar els fills pel poc temps que es passa amb ells per l’extensa jornada laboral. Està demostrat que l’abundància de regals perjudica la maduració personal, que els converteix en éssers immadurs i a la llarga insatisfets. Els pares, i també els altres familiars, haurien de posar límit al número de regals que fan als seus fills, ja que és responsabilitat dels pares educar els fills perquè acceptin i valorin el que tenen, comprant els regals que els siguin necessaris i útils.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Sentit comú

Esperem que en aquest 2019 s’hi faci un lloc el que tanta falta ens fa: el sentit comú, que, com diu la dita, és el menys comú dels sentits.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT