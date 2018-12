Cartes a la Directora 31/12/2018

Charlotte Salomon a Pedralbes

Al monestir de Pedralbes es pot veure l’exposició Vida? O teatre? Charlotte Salomon (Berlín 1917 - Auschwitz 1943) fins al 17 de febrer. Ocupa diverses sales de dos dels pisos del monestir. El comissari ha sigut Ricard Bru i ha comptat amb la col·laboració del Jewish Historical Museum d’Amsterdam. Ells conserven els 782 originals, dels quals han vingut 237 guaixos per a aquesta mostra.

A la primera part se’ns informa amb cartells i imatges filmades sobre qui va ser Charlotte Salomon, pintora alemanya d’origen jueu, i l’època que va viure. Després podem veure la seva obra gràfica. Hi ha un gran nombre dels guaixos que formen Vida? O teatre? en què ella recrea la seva pròpia vida. Una vida marcada per circumstàncies familiars i històriques que van fer que amb 26 anys acabés deportada i exterminada a Auschwitz. Les pintures fetes entre els anys 1941 i 1942 són una catarsi.

És una exposició que recomano, de la mateixa forma que recomano el llibre que va ser quasi un bestseller farà tres anys sobre una biografia d’ella: Charlotte, escrit per David Foenkinos i que va ajudar a fer més conegudes tant la personalitat com l’obra com a pintora.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Pensant en el Nadal

El 24 al vespre i el 25 al matí, grans catedrals i basíliques van celebrar el naixement de Jesús amb litúrgies pomposes. Mentrestant, al Raval de Barcelona molts voluntaris acullen en diferents locals persones sense sostre i indigents de diferents procedències i religions en fraternals àpats. Jesús va ser acceptat en una humil comunitat de pastors, i no en grans temples ni amb lluïdíssims càntics.

En els àpats a Barcelona dels que tenen l’infortuni com a patrimoni s’hi ha fet present l’amor de Jesús per a tots nosaltres i expressament per als més pobres, sols i desvalguts. El missatge de Jesús és amor, solidaritat i justícia, i Nadal hauria de ser una viva manifestació d’aquests tres valors. Alhora, al món els pobres cada dia ho són més, i els rics, cobdiciosament, volen més. Nadal hauria de ser una activa reivindicació de més justícia social.

Fem presents a casa, en un moment o altre, els qui avui tenen un Nadal diferent: amb familiars presos, familiars lluny de casa, gent sense família, familiars i amics malalts que passen de llarg el dia. Nadal hauria de ser la festa de la gran compassió.

JORDI BUFURULL GALLEGO

BARCELONA

Reivindiquem

La cultura, sinònim de llibertat: l’una sense l’altra no poden existir. La cultura no es limita només a les belles arts, sinó que també és la recerca de la veritat i la creació d’una societat més justa. És l’antídot contra la ignorància. Juga un paper cabdal en una època en què cada vegada se’ns demana menys esforç mental, en què es pensa per nosaltres i la mentida és moneda de canvi i tergiversa la realitat. El millor aliat de la humanitat és l’individu autoeducat, que ha llegit i ha comprès.

MONTSERRAT AVENDAÑO ORDÓÑEZ

MATARÓ

Els bons professionals

Envio aquesta carta per donar les gràcies a tots els excel·lents professionals que tenim en el sistema de salut del nostre país. Per desgràcia, últimament he estat massa temps entrant i sortint dels hospitals i l’impecable feina dels metges i les infermeres i de tot el personal no mèdic és envejable. Per la seva professionalitat, per la seva tendresa en el tracte i per la seva paciència. Els catalans som uns autèntics afortunats de viure en un país que compta amb aquest excel·lent servei sanitari, és per això que hem de ser agraïts i valorar la gran tasca que desenvolupen les persones que fan que el sistema de salut de Catalunya funcioni tan i tan bé. Gràcies de tot cor!

TONI MARTÍNEZ ALONSO

BADALONA