Cartes a la Directora 16/01/2019

Un entorn incòmode

Fa més d’un any que els ciutadans de Catalunya i de la resta de l’Estat vivim la política en un entorn incòmode, reiteratiu i groller. Incòmode perquè amb el que està passant des de tots els punts de vista ningú està content; reiteratiu perquè els insults i les desqualificacions es repeteixen, i groller perquè la solució que busquen és generar emocions negatives cap a l’adversari independentment de la seva ideologia. Els polítics intenten generar aquestes torbacions per justificar la seva ineficàcia, com si asseure’s o posar-se d’acord fos menys important que generar emocions negatives en els ciutadans.

ALEJANDRO DE GREGORIO-ROCASOLANO

BARCELONA

Llaços grocs

La vicerectora de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet suprimir un llaç groc que hi havia a la pàgina web del Departament de Matemàtiques. El llaç groc és un símbol que ha estat emprat sempre per defensar causes de progrés com ara l’alliberament de persones segrestades o la democràcia a Hong Kong. A Catalunya expressa solidaritat amb els polítics empresonats i defensa de la democràcia i dels drets civils i humans. Qui pot estar en contra de tot això?

La vicerectora afirma que exhibir el llaç groc és contrari a la neutralitat institucional en la qual es manté l’Autònoma. Som en una situació política inusual, amb gent innocent empresonada arbitràriament, a qui s’han negat drets humans recollits en la Declaració de l’ONU.

La judicatura va limitant la llibertat d’expressió i de representació política. En aquest context no pot existir la neutralitat institucional. De fet, la seva neutralitat es materialitza en silenciar una expressió de solidaritat amb els presos polítics. La vicerectora s’ha arrenglerat amb una força política que ha protagonitzat episodis sonats d’arrencades de llaços en espais públics. ¿És aquesta la neutralitat institucional que promou el rectorat de l’Autònoma?

JOAN VERDERA MELENCHÓN SANT CUGAT DEL VALLÈS

No és un préstec, senyora Arrimadas

Arrimadas diu que Ciutadans és la garantia que Vox no decideixi a Andalusia. Li dono tota la raó: Ciutadans és la garantia de Vox, la garantia que no s’hagi fet un cordó sanitari contra l’extrema dreta com sí que s’ha fet en altres països europeus. Ciutadans no tindria la presidència de la mesa del Parlament andalús si no fos pel suport de Vox. I això, senyora Arrimadas, no és un préstec, és un dogal per a Andalusia.

PERE MANUEL GIRALT PRAT

SANT JUST DESVERN

La millor defensa, un bon atac

Està a punt d’iniciar-se el judici de la macrocausa contra els polítics i els líders socials catalans. Desenes de catedràtics i juristes de prestigi han declarat que tot el procediment està contaminat per la política, i han posat en dubte la separació de poders a l’estat espanyol.

Crec que en el moment en què ens trobem és molt adient recordar allò que diuen en el món de l’esport, que “la millor defensa és un bon atac”. En aquest sentit, sembla que a la macrofarsa del mes de febrer les defenses també optaran per desemmascarar la trama política-judicial. Estic convençut que aquest procés s’estudiarà a les facultats de dret. S’estudiarà com a exemple de negació de la transparència i incorrecció en els procediments, i sense les mínimes garanties de defensa per als imputats.

Un dels advocats defensors ha declarat: “No es pot aplicar el dret penal a l’enemic polític”. És evident que és un judici contra la democràcia.

JORDI LLEAL I GIRALT BADALONA