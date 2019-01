Cartes a la Directora 20/01/2019

Què volen aquesta gent?

L’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà, han estat detinguts per policies de paisà. És com la crònica d’un segrest per part d’una suposada autoritat que actua amb total impunitat, sense ordre judicial. També han detingut membres dels CDR i La Forja, i el fotoperiodista Carles Palacio quan sortia de dinar, acompanyat pel company de professió Jordi Borràs. És inaudit en un pretès estat de dret, és un cúmul de despropòsits, en què s’ha d’esbrinar qui va donar l’ordre de detencions als agents de la Policia Nacional. Si no donen explicacions clares i contundents, cal exigir la seva dimissió. A Catalunya estem en estat d’excepció, s’estan vulnerant els drets dels ciutadans a fer vaga, a manifestar-se, a l’expressió lliure de les idees, a votar en referèndum, a tenir judicis justos, al dret a l’autodeterminació. En fi, a poder gaudir dels drets humans sense entrebancs. No és que hàgim tornat a temps passats de la dictadura franquista, és que hi continuem, els fets ho certifiquen. La tan lloada Transició va ser una estafa!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Una dècada

Fa uns dies navegava per les xarxes socials i vaig veure una fotografia d’un os polar de fa 10 anys i una d’actual, i això mateix també d’una glacera. Veure les comparacions em va fer quedar bocabadada. L’os de la foto actual estava molt prim, en comparació amb el de 10 anys enrere, i la glacera pràcticament havia desaparegut. Jo personalment crec en el canvi climàtic, i crec que s’està danyant molt el planeta amb la contaminació. El que més el deteriora és la de la producció energètica i la del transport, juntament amb molts altres tipus. Potser hauríem de conscienciar-nos i canviar radicalment d’hàbits, ja que això no és una feina individual sinó un problema que ens afecta a tots.

ALBA COTO ESCOFET

GIRONA

Victòria del sentit comú

Segons llegeixo a la premsa, el govern català aturarà 3.000 cases a la Costa Brava. La comissió d’Urbanisme de Girona aturarà projectes en 1.120 hectàrees a la nostra estimada i única Costa Brava. Per fi, en aquesta porció de territori tan meravellós entre Portbou i Blanes s’ha posat una mica de sentit comú. Cal recordar que aquestes suspensions de llicències s’han produït gràcies a l’impuls i la força de la racionalitat de la gent del territori, farta d’un urbanisme salvatge i depredador. De tota manera, cal felicitar d’una manera especial la pressió cívica de la plataforma SOS Costa Brava.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Seguretat abans de tot

Dijous passat, a dos quarts de deu de la nit, quan tornava cap a casa vaig veure com dos repartidors amb bicicleta, amb una minúscula maleta a l’esquena, se saltaven semàfors en vermell. Jo, aturada al seu costat, vaig veure la cara d’un d’ells i vaig pensar que era un estudiant sense recursos que feia la seva primera feina. Corria a portar què? ¿Una pizza, una barra de pa, un tetrabric de llet? Si sabéssim de quina manera empobreix un país tot això, no ho faria ningú. Al final tots serem culpables que desapareguin les botigues de sempre, les anomenades “de barri”, els supermercats amb cara i ulls, vull dir, amb persones que treballen i que amb pocs anys de seguir així deixaran de treballar i tancaran tots. I què farem llavors? ¿Ens farem repartidors amb bicicleta? Sisplau, repartiment a domicili sí, però amb qualitat i seguretat per a tots, sobretot per als repartidors.

M. DOLORS SUBIRANA

BARCELONA