Cartes a la Directora 23/01/2019

Madeleine Spierer

El Bòlit Centre Art Contemporani de Girona va fer durant el cap de setmana del 19 i 20 de gener una breu exposició de dos dies de l’obra de l’artista Madeleine Spierer (Trieste, 1926). El dissabte, en un acte d’homenatge, es va projectar el documental El cosmos i la gruta, basat en una entrevista recent amb dades biogràfiques i en imatges de l’obra creativa. L’acte, que va comptar amb l’assistència de Madeleine Spierer, també es va completar amb una performance del grup Ocells al Cap.

Les pintures de format mitjà de gran riquesa cromàtica i les escultures petites que formen diversos conjunts són de caràcter abstracte. Durant l’acte d’homenatge es va convidar els assistents a veure l’obra creada en els últims anys a la Bisbal d’Empordà, població on resideix des de fa uns anys. Allà hi ha una instal·lació de gran format titulada Présence que es pot visitar mitjançant cita prèvia. La breu exposició ha fet que es doni a conèixer aquest espai per visitar i conèixer millor l’obra d’aquesta artista en el lloc de treball dels últims anys.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Joves arquitectes i concursos públics

Com a arquitectes joves hem observat una tendència a demanar requisits d’experiència extremadament alts a les licitacions públiques que es convoquen, principalment a Catalunya.

A mitjans de gener, l’Ajuntament d’Argentona (Maresme) va convocar un concurs d’idees per projectar una biblioteca, un arxiu i una ràdio municipals. Vam tenir una sorpresa majúscula quan vam llegir els plecs que van posar per participar en aquesta convocatòria, dividida en dues fases. A la primera (ja excloent), només es valorava la trajectòria professional, independentment de la proposta. Per presentar-s’hi era indispensable comptar amb un mínim de 10 anys d’experiència i haver construït un projecte d’una biblioteca o edifici públic similar amb un pressupost de més d’un milió d’euros. D’aquesta manera, els arquitectes joves ja no teníem ni l’oportunitat de passar a la segona fase, en què es presentaven les idees.

Com es pretén que els joves comencem a realitzar edificis públics si mai se’ns dona l’oportunitat de participar en aquests processos? Els polítics sempre parlen de les oportunitats laborals dels joves, però mai es passa de les paraules als fets, com queda demostrat en aquesta convocatòria.

LAURA MONTES CUADRADO I QUIRZE SALICHS BURGOS

BARCELONA I ARGENTONA

Deslliurem Espanya de Catalunya

Espanyols, des de Catalunya ens fem càrrec que no podeu continuar amb aquesta dissort, que ja no podeu suportar més temps la càrrega política i econòmica que suposa anar transferint cada any diners cap a Catalunya, que és insolidària amb la resta del territori espanyol. Com diu Carmen Maura, s’ha d’aturar aquesta sagnia. Per això us voleu independitzar, per ser alliberats d’un país que no para de ploriquejar demanant almoines sense parar. Mai en tenim prou, que si infraestructures, que si balances fiscals, que si immersió lingüística, que si Mossos, que si TV3 i Catalunya Ràdio...

Espanyols, una vegada deslliurats d’aquesta sangonera que no para de xuclar-vos els diners, viureu com deus, gaudireu d’una vida rica i plena.

Sisplau, poseu-vos les piles i treballeu de valent! Entre tots ho aconseguirem. Us donem la paraula que hi abocarem totes les nostres capacitats i energies, per deixar-vos en pau d’una vegada. Vinga, som-hi, anem per feina!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA