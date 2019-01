Cartes a la Directora 25/01/2019

Vaga de taxis

Com a taxista que soc, en primer lloc vull expressar la meva més enèrgica condemna als fets violents ocorreguts durant la vaga de taxis, ja que totes les reivindicacions són bones i es poden estudiar, però quan es recorre a l’agressió i la violència perden tota la legitimitat que poguessin tenir. En segon lloc, voldria disculpar-me davant dels ciutadans per les molèsties i els inconvenients que se’ls hagi pogut ocasionar.

Aquests dies s’han dit moltes coses, i voldria deixar clars alguns conceptes. En un principi, els VTC eren vehicles d’alta gamma que es llogaven per a diversos serveis amb una contractació mínima d’una hora. Però amb l’arribada de les plataformes digitals tot va canviar: van començar a utilitzar vehicles de turisme i a no exigir aquesta hora mínima de contractació. Se’ls va avisar dient-los que així prestaven un servei per al qual no estaven autoritzats, ja que se solapaven amb l’àmbit del taxi. Davant la impugnació per part d’aquestes plataformes es va decretar una moratòria que elles van aprofitar per adquirir una pila de llicències i per contractar prop de 3.000 conductors. Ara que apareix el decret de regulació argumenten que, si s’aplica, 3.000 famílies es quedaran al carrer, tot i saber que les van contractar en un període de moratòria.

Les VTC volen treballar com un taxi, però quedant al marge de les regulacions del taxi. Si volen fer la feina del taxi, ¿estarien disposats a haver de fer els cursos de formació necessaris? ¿I a pagar les llicències al triple del preu que estan pagant? ¿Estarien disposats a pagar unes assegurances cinc cop més cares del que es paga per un turisme homòleg? ¿I a no poder conduir el vehicle de la seva elecció, sinó haver d’escollir entre una llista imposada? ¿I a passar una ITV estricta cada any, i cada sis mesos a partir del cinquè any de vida del vehicle? ¿Estarien disposats a haver de treballar sine qua non només cinc dies a la setmana? ¿A no recollir passatge fora de l’àrea metropolitana si tenen la base a dins? ¿A no poder conduir cap altre vehicle si el seu s’avaria?

PERE TORO I CERVERA

BARCELONA

Tramvia per la Diagonal

Torna la proposta de la implantació del tramvia a la Diagonal. La idea és que ha de travessar tota la ciutat per unir les ciutats de l’extraradi, obviant les necessitats dels barcelonins que vivim als barris i que ara utilitzem fins a una desena de línies de bus que passen per la Diagonal.

La despesa de la unió del tramvia és enorme, quan es desatenen tantes i tantes qüestions importants per falta de pressupost, tal com no es cansen de repetir. Fa poc s’ha acabat la implantació de la nova xarxa de busos a la ciutat. Definitiva? Quan les necessitats que ara primen per implantar el tramvia ja no siguin les mateixes, es mourà el tramvia? No parlem de la paralització de la línia que suposa qualsevol avaria, obres, accident...

EULÀLIA PERA I BOGUÑÀ

BARCELONA

Primer el seu partit

¿Xavier García Albiol tornarà a l’alcaldia badalonina? ¿Tornarà el salvador local per lliurar-nos dels gitanos romanesos, de la construcció de mesquites, dels mestres adoctrinadors, dels periodistes manipuladors, dels policies sectaris o dels amos de gos negligents? ¿Fins on arribarà el seu deler netejador?

Més enllà de la legitimitat -o no- de les diferents croades sociopolítiques d’Albiol, el que sí que seria democràticament higiènic és que condemnés públicament els casos de corrupció dels seus companys de causa i que renyés el seu cap de files, Pablo Casado, pels constants despropòsits que etziba contra el catalanisme.

Tanmateix, la seva candidatura és ben lícita. Molts badalonins l’avalen i no dubto pas que s’estima la ciutat. Ara, si tant li agrada netejar, que comenci per endreçar el més urgent: el seu propi partit.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA