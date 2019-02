Cartes a la Directora 07/02/2019

Violacions en grup

D’un temps ençà estan augmentant les denúncies d’agressions i abusos sexuals a dones comesos per colles d’homes. És com si el cas conegut per tothom de la noia violada a Pamplona pel grup anomenat la Manada no hagués servit prou per demostrar la ingent gravetat que comporta una violació (i en grup!). El cas dels Sanfermines va fer que moltes dones -i homes també- sortissin al carrer per donar suport a la víctima. Es va crear una gran consciència social sobre la qüestió. I malgrat tot, sembla que no n’hi ha prou: les denúncies i les condemnes no atemoreixen noves colles que cometen una violació darrere l’altra. La bona notícia és que ara les víctimes comencen a sentir que tenen el suport social i s’atreveixen a denunciar.

Tots sabem que hi ha persones que soles no farien mai allò que en grup se senten amb més poder de fer. El grup dona una falsa complicitat, la de pensar que quan cometen un delicte no és tan greu. Pensar això és terrible i augmenta la responsabilitat: és més difícil defensar-se quan els enemics són més i la víctima queda més plena de traumes perquè la perversitat es multiplica.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Amunt i crits!

L’ignorant no és menys culpable pel fet de ser ignorant. El canvi climàtic és la nostra realitat. Deixem de ser-ne els espectadors, siguem els actors principals que eviten el canvi. El teu propi guió ha de ser practicar mesures concretes per reduir la pol·lució que ens està envaint. Quines mesures? Tots els mitjans ens les repeteixen contínuament, així que cal no fer-se l’ignorant. El que cal és contribuir a conservar el medi ambient. Qui vol, pot.

MERCÈ FÀBREGA MIRALBELL

BARCELONA

Esperança de vida

El barri de les Corts de Barcelona és un dels barris on la gent viu més anys. En aquest tema, Catalunya està entre les millors comunitats autònomes. I Espanya, dintre d’Europa, també encapçala aquesta llista. Això planteja una qüestió: Quins factors influeixen en l’esperança de vida?

És evident que el poder adquisitiu i el clima mediterrani hi influeixen, així com el nivell cultural. Alguns factors importants que contribueixen a allargar l’esperança de vida poden ser mantenir una dieta sana -això implica reduir els aliments molt processats- o fer exercici diari -que implica reduir les hores de sofà i de tele. Practicar hàbits com aquests depèn de nosaltres. Però l’esperança de vida també depèn de factors que sovint no controlem: el sistema sanitari, l’estabilitat política, l’atur i els tòxics que ens envolten.

MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

BARCELONA

El Patinet

La llar d’infants municipal de Llançà, El Patinet, és un oasi en un món assedegat d’humanitat, tendresa i estima. És un projecte humà il·lusionant, encoratjador, en què ningú sembla haver reparat, l’autèntic tresor desconegut de Llançà. En una societat esmaperduda, El Patinet és un estany plàcid i calm de nenúfars, on la natura recupera els seus ritmes, un projecte engrescador, transformador, que acompanya i estimula l’infant perquè experimenti, conegui i observi atentament, curosament, delicadament, desenvolupant el millor d’ell mateix. És un autèntic solàrium d’amor i estima pels infants, un privilegi absolut, un petit miracle de dolçor, serenor i felicitat. Llançà té un veritable potencial amb aquest embrió esperançador que és El Patinet, un potencial educatiu per arrelar en el territori i fer una terra fèrtil en talent, creativitat i per tant en prosperitat. Els embrions en els territoris fecunden amb incubadores anomenades política. Qui desenvoluparà l’embrió d’El Patinet?

JOSÉ PEPIOL

LLANÇÀ