Cartes a la Directora 17/02/2019

Un muntatge teatral anomenat judici

Si amb l’escenari que s’ha preparat -digne d’un relat d’Edgar Allan Poe- el que es pretenia era provocar pànic escènic, al llarg del primer acte de la representació ha quedat palès que els advocats de la defensa han superat la prova amb èxit. Ni s’han quedat en blanc ni s’han acollonit. Com a amant i practicant del teatre, el meu aplaudiment més explícit. Els encoratjo a no defallir, i estic segur que al llarg de la representació la solidesa mostrada anirà in crescendo.

Pel que fa als acusadors, m’imagino que serà just el contrari, perquè les seves argumentacions aniran quedant en evidència malgrat els esforços de la direcció de l’espectacle per presentar una interpretació creïble. En qualsevol cas, es tracti de tragèdia, comèdia o farsa, l’èxit depèn de la qualitat de la dramatúrgia, que en aquest cas no s’aguanta per enlloc.

Voldria destacar que, entre els figurants, la presència de la ultradreta constitueix no solament un despropòsit de la direcció, sinó una mofa cap al públic en general, que, com a tal, mereix un respecte perquè paga entrada (impostos).

El muntatge teatral anomenat Judici no ha fet més que començar i, malgrat la qualitat d’una part del repartiment i els arguments aportats, estic segur que la crítica està escrita des d’abans de l’estrena. No obstant el panorama que s’albira, confio en el bon criteri de bona part del públic, que, sens dubte, sabrà donar la resposta adequada. “ Una obra de teatro no es enteramente la verdad, o no es una obra de teatro ” (Alfonso Paso, 1926-1978).

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT

Què fem amb tot el plàstic?

Últimament no puc deixar de pensar en els residus plàstics que s’acumulen al nostre planeta. Fa uns anys vaig viure en primera persona els abocadors de l’Àfrica i em va impactar molt veure la quantitat de plàstic que està afectant tot un país i el món sencer. Vaig pensar que havíem de fer alguna cosa, així que com a ciutadana em vaig comprometre amb el medi ambient i amb el desenvolupament sostenible del planeta. Però no m’estan posant les coses fàcils, allà on vaig estic destinada a adquirir productes o aliments que van embolicats en plàstics o llaunes. ¿Tan difícil és deixar-los de produir i embolicar les coses amb altres materials, com es feia abans?

A casa meva llencem una mitjana d’una bossa d’escombraries plena de plàstics al dia. Sí, reciclem, però ens han fet creure que amb això ja contribuïm a un món millor, i aquesta no és la solució. Gran part del plàstic que reciclem no es regenera, sinó que s’acumula en abocadors, sense parlar dels anys que pot trigar un plàstic a degradar-se. El problema és que el plàstic no és una qüestió prioritària per als nostres governs.

Nosaltres, els ciutadans, hem de començar a ser el canvi i preguntar-nos cada vegada que comprem alguna cosa si realment necessitem tot aquest plàstic o si podem substituir-lo per un altre producte o tipus de component.

LAIA VILLALBÍ CABRÉ

REUS

Conflicte de model d’estat

L’ínclit ministre d’afers catalans, Josep Borrell, i la secretària d’estat Irene Lozano estan donant pistes falses sobre les arrels del conflicte existent entre Catalunya i Espanya. Partits, intel·lectuals, mitjans informatius i tertulians s’aboquen de ple a proclamar que els independentistes catalans se senten superiors, volen trencar Espanya, insulten els espanyols, volen una república, fracturen la mateixa societat catalana, fan cas omís a les lleis, etc. Diuen que per culpa nostra l’extrema dreta ha sorgit de nou (quan mai havia desaparegut), ens culpen que Sánchez hagi de convocar eleccions quan els socialistes van votar, amb ells de bracet, el 155. Assenyales la lluna i miren el dit. Adeu!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA