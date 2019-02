Cartes a la Directora 18/02/2019

La R4 i la inseguretat ferroviària

La seguretat ferroviària és una autèntica assignatura pendent a casa nostra i a tot l’estat espanyol. Cal recordar que fa uns mesos la UE va fer uns durs advertiments a l’Estat en relació amb aquesta qüestió, vidriosa i vital, de la seguretat ferroviària. El drama/desastre de la R4 amb diversos accidents amb morts i molts ferits posa de manifest que a Catalunya cal prendre’s aquesta qüestió seriosament. Des del govern català i la societat civil cal exigir a Renfe, Adif i Foment més inversions especialment en manteniment, i renovació de les estacions. Una modernització efectiva de la xarxa de tren convencional arreu de Catalunya. La seguretat i la vida humana no tenen preu.

JOSEP LOSTE

PORTBOU

La nova escullera

He gaudit llegint l’article “Un vaixell de pedra”, de Xavier Theros, malgrat que difereixo de la consideració benèvola que fa de la nova escullera oberta recentment a la part de fora de l’antic rompeoles, al costat de l’Hotel Vela.

No discuteixo que s’hi pugui gaudir d’unes espectaculars vistes de Montjuïc i del Maresme, però, lamentablement, la construcció d’un mur alt i espès a la banda de mar obert, coronat per una barana de ferro, priva la visió de l’escuma al voltant les roques, dels crancs i dels peixos. Al mateix temps que evita, suposo que volgudament, la presència d’aquells pescadors de canya que a l’antic rompeoles esperaven pacients la picada d’un esparrall o d’una salpa.

En fi, la nova escullera formarà part de la nova Barcelona Fashion i fomentarà les selfies, com diu Xavier Theros, però està molt lluny d’oferir aquelles emocions que sentíem quan passejàvem per l’antic rompeoles. No ho dic per nostàlgia, sinó per exigir a les autoritats que siguin més sensibles amb els usos i els costums tradicionals dels barcelonins quan dissenyin les noves construccions portuàries.

CARLES MASATS

BARCELONA

No els vull a la presó, sí a l’oposició

Tinc sentiments contradictoris. Davant la desmesura de la llarga presó preventiva i de les acusacions de rebel·lió, em solidaritzo totalment amb els presos i preses i les seves famílies. Estem davant un greu problema polític que la via de la duresa judicial i l’escarment (sincerament això és el que sembla que es vol fer) només enquistarà i agreujarà, i provocarà, això sí, molt de patiment humà, que s’ha de denunciar per injust i per inútil. El que es debat en un Parlament democràtic pot ser anul·lat si no compleix amb les normes legals establertes -com és el cas-, però és absurd perseguir-ho penalment. S’anul·la, com es va fer, i com a molt es pot jutjar per desobediència (es preveuen penes de multa i inhabilitació temporal), però no es pot considerar un cop d’estat l’aprovació d’una suposada DUI que era una proposició no de llei que no va tenir cap conseqüència pràctica!

L’aspiració a la independència és plenament democràtica, però no puc deixar de criticar, també amb força, unes actuacions polítiques dels líders que el setembre i l’octubre del 2017 van creure que podien decidir unilateralment -i amb mig país en contra- trencar amb l’estat espanyol. El més lamentable per a mi va ser la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República Catalana, aprovada el 7 de setembre, que va ser immediatament suspesa, com no podia ser d’una altra manera. Alguns han reconegut que en tot això anaven de farol, però llavors són uns irresponsables que no coneixen -ni respecten- la meitat del país que diuen que estimen. I són incapaços de governar-lo, com està demostrant l’actual Govern. Certament, no els vull a la presó, però a l’oposició sí que es mereixen anar-hi. Però això ho ha de decidir la ciutadania, no els jutges.

XAVIER RIU SALA

BARCELONA