Cartes a la Directora 19/02/2019

L’ús polític del poder judicial

Àngel Castiñeira va escriure en aquestes pàgines (11 de febrer del 2018) que la tríada reconeixement-respecte-reconciliació és indispensable si es vol resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

La farsa i revenja judicial que avui vivim segueix el camí oposat: ignorància, menyspreu i confrontació. Busca la humiliació de tots nosaltres: els que vam votar sí, els que vam votar no i els que ens vam quedar a casa i no vam anar a votar.

Sense les llibertats nacionals catalanes és ben clar que la democràcia espanyola s’ensorra. Quines conseqüències tindrà aquesta fallida democràtica d’Espanya per a Europa i els valors que (diu que) defensa?

L’Estat s’ha extraviat amb gran perill i patiment de tots. Per tant, preparem-nos per a una lluita pacífica i llarga. Veig el referèndum com la millor via per exercir el legítim dret que tenim els ciutadans de decidir quin volem que segui el nostre futur.

JOAN BETRIU

BARCELONA

Resposta a la pregunta del senyor Mas-Colell

En l’article d’aquest diumenge el Sr. Andreu Mas-Colell pregunta: “Si convé que guanyi Sánchez, per què no votar Sánchez?” Doncs potser no votar Sánchez perquè votant-lo es pot acabar propiciant un govern de Sánchez amb Ciutadans. En el mateix article el Sr. Mas-Colell també opina: “El govern Sánchez no és totalment innocent d’aquesta situació. Com ja li va passar a Zapatero, no entén prou bé el que passa a Catalunya”. I doncs, perquè entengui millor el que passa a Catalunya i per reforçar l’alternativa del diàleg davant dels atacs del PP/Cs/Vox i d’una part molt important del mateix PSOE, per què no votar un partit sobiranista?

JORDI CASANOVA I ROCA

BARCELONA

Amer

Aquest dissabte passat diputats de Ciutadans van visitar el poble natal de Carles Puigdemont, Amer, amb la intenció de treure els llaços grocs que hi poguessin trobar. La imatge d’aquest petit grup a la plaça del poble o recorrent els carrers a l’hora de complir amb el seu objectiu era absurda. Absurda perquè immediatament els veïns tornaven a posar-n’hi de nous; absurda perquè només pot correspondre a algú que té un desconeixement total del país més enllà d’uns àmbits molt concrets i de segur que reclosos en ells mateixos, no fos cas que s’obrissin a conèixer qui són els altres; i encara més absurda perquè ve condicionada no pas per la pretesa llibertat que reclamen, sinó per l’odi que impregna el fet -tal com ja va passar a Torroella no fa gaire- de manifestar-se allí on saben d’entrada que més dolor poden causar en els parents, amics i veïns dels oponents polítics empresonats o exiliats.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Legitimitat

Admiro el zel del PP per la legitimitat cada cop que es proposa un canvi i s’hi neguen, assegurant que les lleis no es canvien i que la Constitució és immutable. Obliden que les lleis han de facilitar la convivència i evolucionar amb el país, per això avui és il·legal l’esclavitud, el dret de cuixa, el treball infantil o la pena de mort, que un dia van ser legals. La nostra democràcia va fer la Constitució, no perquè abans no hi hagués lleis, sinó perquè eren les d’una dictadura. El PP és la prova que quan la gent progressa vol noves normes: es van oposar a la Constitució i avui en són els principals defensors. Per això els felicito, però han d’acceptar que d’altres hagin avançat un pas més.

MIQUEL GONZÁLEZ QUINTANA

MANRESA