Cartes a la Directora 20/02/2019

Paraula de fiscal

Al judici de l’1-O els fiscals ja han mostrat les seves cartes: ho van fer el primer dia de la vista. Així, en lloc d’argumentacions pausades, fonamentades -més enllà de cites de la Constitució- en el respecte als drets fonamentals i en pautes jurídiques universalitzables, van teixir un atac directe i de desqualificació de les aportacions de les defenses, començant amb l’intent de ridiculitzar l’argument que més d’un centenar de professors universitaris de dret constitucional han signat un manifest qüestionant les acusacions de la fiscalia. Menystenen el manifest perquè diuen que ni tots són catedràtics ni són de prestigi reconegut.

És el que li faltava a la universitat espanyola. Els rectors no haurien de tardar a denunciar aquesta temerària intromissió. Amb atacs com aquest, no és estrany que en els mitjans internacionals apareguin titulars com el del diari belga Le Soir : “La justícia espanyola, al banc dels acusats”.

MARC ANTONI ADELL

BARCELONA

Sobre la inclusió d’alumnes amb Down a l’escola

El dissabte 16 de febrer es va publicar en aquest diari un article anomenat “La inclusió d’alumnes amb síndrome de Down a l’escola”. Al meu parer, la idea última que se’n desprèn és que no hi ha més remei que acabar optant per l’educació especial. No és així. El grup de joves amb síndrome de Down que apareixen al reportatge han seguit diferents itineraris formatius: alguns d’ells van a escoles especials, mentre que d’altres porten tota la vida en escoles ordinàries. Com molt bé pregona la tesi del reportatge, la inclusió és essencial i és una cosa que s’hauria de fomentar, però s’invisibilitzen els casos en què la inclusió ha estat exitosa. D’aquesta manera es perpetua la imatge que suposadament es vol trencar. No donant veu a tots els casos es reprodueix una concepció concreta en referència al paper de les persones amb síndrome de Down dins del sistema educatiu.

Considero que assumint aquests marcs mentals no s’ajuda aquelles famílies que voldrien que els seus fills formessin part de l’escola ordinària. Sí que es pot. Hi ha molts casos d’inclusió, encara que no surtin als mitjans de comunicació.

MARTA IZQUIERDO BAYÀ

IGUALADA

Sobre l’entrevista d’Évole a Alfonso Guerra

Les entrevistes que fa Jordi Évole a Salvados sempre em semblen interessants. Formula les preguntes de manera directa, hi va preparat i posa en evidència les contradiccions dels entrevistats. És per això que aquest diumenge em va sorprendre que no fos tan incisiu amb Alfonso Guerra. Hi ha temes que Évole no va esmentar sobre els quals el convidat no pot amagar grans contradiccions. Poso exemples. Un dels punts de la ponència política del Congrés del PSOE de 1974: “La solució definitiva del problema de les nacionalitats que integren l’estat espanyol parteix indefectiblement del ple reconeixement del seu dret d’autodeterminació”. Declaracions dels dirigents del PSOE en temps d’ETA: “En una situació de no-violència es pot parlar de tot”. Guerra atribueix la ruptura del pacte constitucional a l’independentisme, però en realitat aquesta ruptura va ser provocada per la retallada que el TC va fer a l’Estatut transgredint el mateix Estatut i l’article 152.2 de la Constitució: “Una vegada sancionats i promulgats els respectius estatuts, només podran ser modificats mitjançant els procediments que hi ha establerts i amb un referèndum entre els electors inscrits en els censos corresponents”. Són actituds del PSOE llavors plenament assumides per Guerra i del tot contradictòries amb la seva posició actual. No és estrany. És un mestre de la manipulació i el cinisme, com va demostrar a l’entrevista mentint sobre TV3 i l’escola catalana.

JAUME GARCIA RUIZ

MANRESA