Cartes a la Directora 25/02/2019

Vox al Senat

Ja tenim el primer exemple al Senat del que vindrà si el triumvirat de dretes guanya les eleccions generals. El recentment nomenat senador designat per la comunitat autònoma d’Andalusia, Francisco José Alcaraz, de Vox, ha vetat una declaració institucional contra la LGTBIfòbia a l’esport.

Aquestes declaracions necessiten el suport de totes les formacions amb representació al Parlament. Em sembla lamentable que pel veto d’una persona -tant Ciutadans com el PP diuen que haurien aprovat la declaració- s’hagi de tirar enrere un text per la igualtat en un país democràtic. Aquestes situacions en contra de la defensa dels drets de tots els ciutadans són les que ens trobarem si els tres partits de la dreta governen. Avui ha sigut una declaració al Senat; demà pot ser una llei que restringeixi els drets d’un col·lectiu -dones, discapacitats, tercera edat, persones LGTBI- o que tingui greus afectacions en l’educació, la sanitat o la llibertat d’expressió.

Ens trobem en una situació en què qualsevol vot mínimament progressista és necessari. L’abstenció progressista hauria de ser nul·la si no volem que l’extrema dreta arrasi el país.

ALEJANDRO DE GREGORIO-ROCASOLANO

BARCELONA

La seu de la CUP i la fiscalia

La violència està sent la base - fake - de la fiscalia per imputar els delictes més greus als presos polítics catalans. La fiscal general hauria de donar explicacions sobre la manera d’actuar de l’acusació pública. El que va passar al voltant de la seu d’Economia el 20 de setembre del 2017 i la manifestació d’aquell dia ha sigut magnificat, i s’ha construït un relat basat en mentides.

El que no ha fet la fiscalia ha sigut investigar per què la Policia Nacional va intentar registrar la seu de la CUP sense ordre judicial. El que no ha investigat és qui va donar les ordres i quina era la seva finalitat. Potser el que cal és que la fiscalia es comenci a posar les piles i a canviar el seu relat sobre la violència i sobre qui la va exercir.

GERARD PALACÍN

BARCELONA

Tota una lliçó

Arran dels incidents produïts després del partit, a Lió, entre l’Olimpique de Lyon i el FC Barcelona, en què un grup de descerebrats Boixos Nois van amenaçar la resta de seguidors culers desplaçats a la ciutat francesa mentre exhibien banderes espanyoles, proferien crits a favor de la unitat de l’estat espanyol i amenaçaven tots els que no s’unien als seus càntics i reivindicacions polítiques, la directiva del Barça ha presentat una queixa formal a la UEFA per no haver prohibit l’accés a l’estadi a aquella colla d’impresentables i ha pres el compromís públic d’expulsar, sense contemplacions, aquests individus en el cas que siguin socis del club blaugrana.

En aquest aspecte, la directiva del FCBarcelona ha donat tota una lliçó al nostre consell d’administració [el del RCD Espanyol], que, amb motiu de situacions similars, s’ha limitat a fer una nota de caràcter neutre i a mirar cap a una altra banda. Tot, abans que enfrontar-se d’una vegada per totes i amb totes les armes legals als individus i grups violents, falsament apolítics, que s’aixopluguen entre la nostra massa social, que han protagonitzat incidents similars als relatats, en algun desplaçament del nostre equip.

Som conscients que aquest escrit farà que alguns pericos ens titllin de periculers, com ja han fet altres vegades, però assumim conscientment aquesta possibilitat a canvi de denunciar la passivitat, per no dir-ne connivència, dels nostres directius quan es tracta d’acabar amb la presència dins de l’afició perica de grups i elements indesitjables.

COL·LECTIU BLANC-I-BLAU ROGER DE LLÚRIA

BARCELONA