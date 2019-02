Cartes a la Directora 26/02/2019

‘El silencio de otros’

El silencio de otros (2018) és el documental dirigit per Almudena Carracedo i Robert Bahar que explica com les víctimes de Pinochet van ser escoltades en els jutjats de l’estat espanyol i com les víctimes del franquisme ho van ser en els de Xile. A través de testimonis que volen recuperar els cossos dels seus familiars s’obren els casos judicials, mirant d’esquivar tot el que la mateixa llei ha fet perquè no surtin a la llum.

El documental comença parlant de la llei de l’oblit a l’estat espanyol i fa un repàs fins a arribar a l’actual llei de la memòria històrica. Parla d’un dictador que continua sent infranquejable i això es demostra si ens fixem en tot el que envolta la seva tomba al Valle de los Caídos. Aquesta imatge es contraposa amb un ram de flors a la tanca d’una carretera on una dona sap que hi havia una fossa on van matar la seva mare perquè deien que era roja; o amb la tàpia d’un cementiri darrere de la qual hi havia una fossa comuna d’afusellats en aquella època -com que no podien entrar-hi, els familiars hi llançaven flors per sobre-. És un documental molt necessari.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Ciclistes a Barcelona

Fa uns anys que, des de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha volgut inculcar l’ús de les bicicletes com a mètode de transport per utilitzar dins de la ciutat, amb la incorporació de bastants carrils bici i la renovació del servei del Bicing, cosa que trobo excepcional, ja que és un mètode per moure’t totalment sostenible, i que, d’altra banda, també ajuda a tenir una vida més saludable a la persona que l’utilitza. Però, tot i que aquest transport té molts avantatges, penso que cada cop és més perillós tant passejar a peu per la ciutat com moure-s’hi amb qualsevol altre vehicle. Són moltes les vegades que travessant un carrer en què hi ha un carril bici -com és el cas del Paral·lel-, he estat a punt de ser atropellada per ciclistes (o patinets elèctrics) que no respecten els semàfors. També són molts els cops que m’he creuat amb ciclistes per la vorera a velocitats de bojos. Fins i tot he presenciat com un ciclista molestava una parella d’ancians amb el timbre de la bicicleta perquè s’apartessin per una vorera al barri de Sant Antoni. Sisplau, fem que un transport tan bo com és la bicicleta pugui conviure amb els vianants i altres transports de manera correcta i respectant els altres, sense que ningú corri perill.

JUDIT SERRET NOMEN

BARCELONA

Sánchez busca excuses

Per justificar la convocatòria d’eleccions, el PSOE i el PSC fan la cantarella de culpar l’independentisme. Pedro Sánchez se’n va anar de la taula del diàleg amb la Generalitat uns dies abans de la manifestació de Madrid perquè creia que continuar li restaria vots si les dretes omplien la plaça Colón. Quan va veure que havien punxat, va recordar que a la seva esquerra Podem també estava gairebé en fallida tècnica pel pas d’Errejón a la llista de Manuela Carmena. Com que tots els adversaris tenien el peu canviat, no va trigar ni un segon a decidir convocar eleccions, ja que endarrerir-les per tornar a negociar amb els independentistes suposava perdre vots per la catalanofòbia i donar-los temps a tots per recuperar-se. Ara diuen que la culpa és dels independentistes, que no han votat els pressupostos. Però els socialistes, que han anat de bracet del PP i Cs en totes les decisions que afecten Catalunya, inclosa l’aplicació del 155, ¿no haurien de culpar els seus socis de sempre? També diuen que tenir presos polítics i exiliats no ha d’influir en el vot català. ¿Si els presos fossin Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba i altres prohoms socialistes, els deixarien tirats per seguir uns mesos més en els càrrecs?

Fa temps que els partits els deuen una disculpa als espanyols. La desafecció dels ciutadans per una política cada cop més mediocre ja ha fet entrar Vox a les institucions.

MIQUEL GONZÁLEZ QUINTANA

MANRESA