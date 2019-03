Cartes a la Directora 01/03/2019

Va de quimeres

Al Congrés, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, demana als independentistes catalans que deixin de perseguir quimeres, els diu que no aconseguiran els seus propòsits i aconsella maduresa a Joan Tardà i que accepti la realitat d’Espanya. Podem fer una llista d’unes quantes quimeres que es van materialitzar després que molts ciutadans i pobles no acceptessin la “realitat” imposada pel poder i es posessin a treballar per canviar-la. Malauradament molts van patir repressió i des de la constància i el pacifisme ho van aconseguir. Per què no nosaltres?

Alguns precedents: l’abolició del dret de cuixa, la independència de les colònies americanes d’Espanya, la igualtat entre homes i dones, reconeguda per les lleis, el dret a sufragi de les dones, l’abolició de l’esclavitud, l’abolició del treball infantil, l’abolició de l’apartheida Sud-àfrica i un llarg etcètera.

Una quimera és una il·lusió i això no ens ho traurà ningú, ni amb insults, amenaces, multes, estomacades a cops de porra, ni amb presons. No ens ho trauran del cap. Persistirem, tindrem paciència, ens mantindrem units, pacíficament i democràticament, ho guanyarem a les urnes perquè són el mitjà per aconseguir la independència. Altres països ho han fet, i nosaltres per què no?

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

El PSOE a Cotlliure

És indecent la utilització electoral que fa el PSOE monàrquic de l’insigne poeta Antonio Machado. Vista la deriva d’aquest partit, confirmada amb la claudicació que representa la seva visita a Cotlliure, als catalans que estimem i rellegim Machado només ens resta l’alternativa més digna: treballar fermament per l’adveniment de la Tercera República al país veí.

És indecent la renúncia històrica d’aquesta esquerra nominal espanyola a les conviccions republicanes i la servil conversió en partit dinàstic de la monarquia imposada pel franquisme, un hàbil sistema que manté incòlumes les injustícies socials, econòmiques i polítiques fruit de la legalitat dictatorial.

La monarquia espanyola hereva de la dictadura és el mur que impedeix la transformació d’Espanya en un país europeu veritablement democràtic.

Democràcia plena i real i monarquia borbònica són del tot incompatibles.

JOAN BETRIU

BARCELONA

Agraïment a la Clínica Guadalupe

La Rosita Carbonell, la nostra mare, va morir el 7 de febrer. Voldríem fer arribar el nostre profund agraïment al personal de la Clínica Nostra Senyora de Guadalupe, d’Esplugues de Llobregat, una petita però gran clínica.

Durant els dies que la nostra mare va estar ingressada ens van demostrar la gran feina que fan, en tot moment i persona per persona: doctor, infermeres, auxiliars, treballadora social...

Acompanyar la mare en els seus últims moments va ser molt dur. I la cura, la sensibilitat i la tendresa amb què la van atendre ens va ajudar a afrontar aquests moments tan difícils i el seu desenllaç. No podria haver estat de manera més delicada i humana. Gràcies, moltes gràcies a tots i totes.

FAMÍLIA CANDIAL CARBONELL

SANT JOAN DESPÍ

Devastador

Proposo al fiscal Cadena -del judici de l’1-O- que si vol saber de l’ús adequat de l’adjectiu devastador, faci l’esforç de llegir l’informe de la Comissió Europea sobre riscos d’exclusió social i pobresa a Espanya, així com les últimes dades proporcionades pel ministeri de Treball, de les quals s’infereix que tres de cada quatre dones a l’atur viuen amb menys de 430 euros al mes. Això sí que és devastador.

JESÚS VEIGAS RODRÍGUEZ

BADALONA