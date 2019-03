Cartes a la Directora 03/03/2019

Les seqüeles dels abusos

Els abusos a menors són una xacra per a la societat i quan se’n detecta una proliferació en un entorn específic -com és l’Església-és necessari que la societat hi reaccioni amb rapidesa. Cal que una comissió canalitzi tots els casos que hi ha hagut en les últimes dècades -encara que, d’acord amb la legislació actual, hagin preescrit-, i que existeixi un espai al qual les víctimes i els seus familiars puguin recórrer per denunciar o explicar els delictes comesos i les seqüeles que els han provocat.

L’Església parla sovint d’ella i dels seus victimaris des de trones i amb micròfons, però és una magnificència buida perquè quan parla no fa menció del dolor psicològic i moral de les víctimes, de les conseqüències reals dels abusos. I si ho fa, ho fa de passada. No explica que a curt termini la víctima pot patir problemes de son, que pot perdre el control dels esfínters, que pot experimentar conductes antisocials o autolesives o suïcides, que se la pot menjar la culpa, la vergonya, la baixa autoestima. No explica tampoc que a llarg termini els abusos poden provocar depressió, ansietat, trastorns de personalitat, estrès posttraumàtic, aïllament, personalitat múltiple... Cal posar nom a les coses i aquesta és la realitat del dolor de les víctimes, de la qual no es parla.

ALEJANDRO DE GREGORIO-ROCASOLANO JAUMOT

BARCELONA

Gossos

Les normatives s’han de canviar o reforçar si mai sorgeix algun problema o circumstància nous que prèviament s’ignoraven o no s’havien tingut prou en compte en la seva evolució. És el que passa amb la convivència amb els gossos als espais públics.

Com a persona que m’estimo els animals em costa d’entendre que hi hagi qui no porti els gossos lligats amb una corretja, quan la llei ho demana en els espais on no es permet de portar-los a lloure.

També entenc que hi hagi persones que no puguin comprendre la por als gossos, però els asseguro que es tracta d’un temor compartit per moltes persones, entre les quals em compto. A mi el fet m’ha limitat poder anar a passejar per molts llocs sola, i si bé he trobat comprensió d’amos quan els he demanat que els lliguin quan me’ls trobo de cara, també és massa cert que m’he trobat qui m’ha insultat quan els hi he demanat.

És com tot i estic convençuda que hi ha persones que tenen gossos que han sigut molt respectuoses amb la resta de la població i que ara es veuran limitats en alguns aspectes per la nova normativa. I també estic convençuda que els que no la compleixen continuaran sense complir-la ni tenir cap respecte cap als altres.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Zoido i els germans Marx

La declaració de Juan Ignacio Zoido al Tribunal Suprem em va recordar el diàleg surrealista dels germans Marx al film Una nit a l’òpera. Heus aquí un fragment: “Faci el favor de posar atenció a la primera clàusula perquè és molt important. Diu que… la part contractant de la primera part serà considerada com la part contractant de la primera part. Què, està molt bé, eh? […] Escolti: per què no fem que la primera part de la segona part contractant sigui la segona part de la primera part?”

Considero que l’assumpció d’un càrrec i el seu exercici comporten tenir molt clara la responsabilitat que li és inherent. Així doncs, com s’entén que el senyor Zoido es presentés a declarar com a exministre de l’Interior amb les argumentacions que va exhibir? I com és possible que, estant sota jurament, el TS l’hi permetés?

En qualsevol cas, la seva compareixença davant del TS el va deixar en evidència al posar de manifest el seu nivell i el seu concepte de responsabilitat. Però no seria just fer esment exclusiu del paper de l’exministre perquè Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría van ser un complement perfecte del personatge.

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT