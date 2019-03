Cartes a la Directora 05/03/2019

Preguntes pertinents

En el judici del Procés, les compareixences com a testimonis de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Juan Ignacio Zoido, amb la seva actitud desconcertant i les respostes a l’interrogatori, semblava que eren calcades de les de la infanta Cristina com a acusada. “No me’n recordo, no em consta, no en sabia res, això era responsabilitat d’altres, jo no em cuido d’aquestes tasques”, etcètera.

¿Es van assabentar dels fets del 20 de setembre i de l’1 d’octubre del 2017 per quatre trucades i pels mitjans informatius? ¿Ara se’n renten les mans? Però ¿qui va manar les intervencions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil? ¿Qui va manar que estomaquessin els votants i trenquessin portes i finestres dels centres de votació?

Qui va establir el criteri amb què es van distribuir el nombre d’efectius de repressió als centres de votació com els de Sant Julià de Ramis, Sabadell i altres poblacions, on havien de votar polítics importants del Parlament? I, finalment, ¿qui va manar que a la tarda s’aturés la repressió?

Si els procediments establerts al Tribunal Suprem fossin seriosos, aquests personatges passarien de testimonis a imputats.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Mòduls provisionals

Si consultem l’article “Radiografia dels barracons escolars a Catalunya” (publicada al diari ARA el dia 10 de febrer del 2017), podem saber que ja en aquell moment hi havia 18.972 alumnes catalans estudiant en escoles o instituts públics instal·lats en mòduls prefabricats. En aquests dos anys que han transcorregut des d’aquella informació, aquesta xifra deu haver crescut, lògicament, i les previsions per al curs vinent no són esperançadores. Una cosa, però, són els mòduls provisionals, i una altra, molt pitjor, no saber on s’ubicaran definitivament aquests centres escolars.

És el que passa a l’Escola Entença de Barcelona, amb nens de tres, quatre i cinc anys. Després d’aquests anys de provisionalitat, a l’escola s’hi troben “Atrapats. Al límit”, com diu una pancarta penjada a la tanca.

On s’ubicarà aquesta escola els pròxims anys, amb els nous alumnes que s’hi afegiran? ¿Hi ha algun partit polític que en tingui la resposta? ¿És un futur amb escoles provisionals massificades el que volem?

FRANCISCO GALLARDO DÍAZ

BARCELONA

A Bruno Ganz

Passen els dies i costa d’acceptar que, discretament, has marxat. Aquí tothom et recorda en el teu paper magistral -eres bo o eres dolent?- a L’amic americà. Els que no t’han vist no podran sentir els dilemes morals que hi ha en aquest thriller. Només per això, els dic que han de veure aquesta pel·lícula.

He vist plorar persones en alguna seqüència d’El cel sobre Berlín. Aquesta cinta és una mica més irregular, però l’inici, quan els àngels sou grisos i no podeu aturar la llibertat d’un suïcida o quan fas present la transcendència al bo d’en Colombo davant la xurreria, crea moments extraordinaris. No m’estranya que siguis tu l’àngel que decideix encarnar-se en aquest món de dolor i de color.

Avui hem tornat a veure La Marquese d’O. El teu personatge és molt arriscat i, des d’un feminisme rígid, no series un home de fiar. Caiguda i expiació.

Pots estar agraït al bon ofici de Rohmer. Capteu la idea de Kleist d’anar més enllà del que és raonable i us en sortiu.

Bé, cuida’t molt allà on siguis. Segueixes entre nosaltres en la realitat viva del cinema. Ens veurem a la Filmoteca, on mereixes un homenatge.

Bruno, gràcies pels valors estètics i morals que ens deixes. Danke!

JOAN BETRIU

BARCELONA