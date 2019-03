Cartes a la Directora 06/03/2019

Avís per al 8 de març

Els últims dies he sentit massa vegades, amb aquestes paraules o semblants, que “el feminisme ja cansa”. Molts es queixen que ocupem massa espai als mitjans i a l’esfera social (esclar, aquest espai abans l’ocupaven només ells, i això, a alguns, els molesta). També sento queixes d’aquells que constantment se senten atacats per les dones (esclar, el problema és que a ells els puguin penjar l’etiqueta de masclistes, no que el masclisme estigui creixent a un ritme que fa por entre els adolescents, que la ultradreta més rància i masclista es postuli per pujar al poder, que la bretxa salarial no decreixi, que hi hagi una violació cada 5 hores, que portem una desena de dones assassinades per raons masclistes des de començament d’any...). O els homes es fiquen al cap que aquest problema és més gran que cadascun d’ells i que aquesta també és la seva lluita, o seguirem molestant-los tant com calgui.

De tota manera, i per mirar el costat positiu, avui he decidit pensar que, si els partits d’ultradreta s’esforcen tant en desacreditar aquest moviment imparable que és el feminisme, és que ho estem fent bé. No ens rendirem, som moltes i ho tenim molt clar. Força per al 8 de març.

NEUS G. PARROT

BARCELONA

El meu primer vot

El 26 de gener passat -com deia el meu avi, “el dia de l’entrada dels nacionals a la capital catalana l’any 1939”- vaig complir 18 anys. Primer pensament: “Ja puc votar!” Però aquests últims dies he estat contemplant el panorama polític i m’he adonat que se m’ha girat molta feina: eleccions generals de l’estat espanyol, eleccions municipals i eleccions europees.

Com a jove que soc, usuari força habitual de les xarxes socials i aficionat a algun reality com a passatemps, trobo que el judici del Procés és el Gran Hermano que té tot el país davant el televisor. Entre l’extens panorama televisiu, més les contínues piulades com a mètode de defensa dels partits, més la premsa, m’estic fent un embolic que no sé ni què votar, ni quin camí seguir, ni qui proposa què, ni a qui m’he de creure.

És per aquest motiu que, valorant per sobre de tot la puresa i l’amor incondicional dels animals, penso que la millor opció és que el meu vot vagi al Pacma. Tot i això, estic disposat a escoltar opinions i veure si algú em convenç que votar un altre partit té més sentit.

IGNASI ELIAS I ALBAJÉS

BARCELONA

20-S: un detall molt significatiu

Aquell dia assistia a una classe a la universitat i casualment hi vaig arribar una hora abans. Em vaig afegir a la manifestació a la cruïlla de la rambla de Catalunya amb el carrer de la Diputació; eren les 17.30 hores. L’ambient era força tranquil i es respirava un to festiu que em va estranyar tenint en compte la gravetat de la situació.

Cap a les 18.15 hores es va estendre un missatge entre els congregats que instava a fer silenci, perquè algú amb un càrrec electe havia arribat a la porta del departament i necessitava parlar però no disposava de megafonia. Em vaig quedar admirat quan vaig observar que tothom va guardar el silenci que es demanava, tot i que des d’on érem nosaltres no se sentia gens el parlament: per solidaritat amb els que eren a la part del davant es va respectar escrupolosament la petició.

Crec que això diu molt de l’ambient real de la manifestació del 20-S. Qui seria capaç de demanar i aconseguir silenci si la multitud congregada era “tumultuària”? Els que ens dediquem a l’ensenyament sabem com és de difícil aconseguir un mínim de quietud en una aula de 25 alumnes.

AGUSTÍ DELGADO CAVESTANY

BLANES