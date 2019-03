Cartes a la Directora 09/03/2019

Som dones i tenim el poder

Som més de la meitat de la població del món. I el 8 de març del 2019 hem alçat la veu. Perquè cada sigui el Dia de la Dones, sense haver de recordar que ens escoltin només un dia a l’any. Perquè volem somiar, lluitar, guanyar i perdre amb les mateixes oportunitats que un home. Perquè no ens volem amagar quan anem soles pel carrer. Perquè la nostra manera de vestir o la nostra ideologia no dona peu a res. Perquè no volem ser discriminades ni apartades dels alts càrrecs professionals pel fet de ser dones i mares. Perquè som valentes, fortes i tenim el poder de cridar totes juntes ben alt: igualtat!

JENNIFER ROCA CIVIT

IGUALADA

En què quedem?

La Fiscalia, amb l’audiència del tribunal que jutja els polítics democràticament escollits pel poble de Catalunya, s’entesta en afirmar a tort i a dret -més a dret i extrem, per la presència de Vox- que s’està actuant en defensa de la democràcia. Certa veu autoritzada -que no amb autoritat, però-, en declaracions públiques i publicitades urbi et orbe, ha corregit aquestes afirmacions i ha sentenciat, en el que sembla una clara usurpació de poders, que no, que el que cal defensar és la llei. Perquè, esclar, segons aquesta font, la llei està per sobre de la democràcia... En què quedem?

MARC ANTONI ADELL

VALÈNCIA

8 de març

Que el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es convoqui una vaga per reivindicar aquesta diada posa en evidència que cal lluitar per la igualtat de gènere. Que una setmana abans estiguem parlant sobre la realitat de la dona actual és una reflexió que s’hauria de fer tot l’any, però que s’utilitzi la diada com un pretext més per fer campanya política no està bé. Perquè els polítics són els que ens governen tot l’any i, per tant, ells haurien de dur a terme polítiques d’igualtat tot l’any.

I no només és responsabilitat dels polítics garantir les mateixes oportunitats a dones i homes, a nenes i nens, sinó que també ho és de cadascú de nosaltres. Mentre hi hagi qui mantingui els rols adjudicats per la societat patriarcal a les dones, mentre s’utilitzi el cos de la dona com un mer objecte en publicitat, mentre hi hagi prostitució i es denigri les dones per al consum d’homes, mentre hi hagi famílies que ocultin la veritable desigualtat entre dones i homes..., la celebració del 8 de març serà necessària i obligatòria si volem ser tots plegats més intel·ligents i, per tant, més humans.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

‘Albània’

Les difamacions que rep constantment l’independentisme per part de l’espanyolisme radical no haurien de justificar l’andanada que Toni Albà va engegar fa poc contra Inés Arrimadas, titllant-la, veladament, de prostituta. No és la primera vegada que el vilanoví converteix la mordacitat en escarni i intenta aplicar el seu histrionisme televisiu al llenguatge verbal. Però l’actor sembla haver entrat en una dinàmica autoparòdica en què el seu personatge es fon -i es confon- amb la seva persona, tal com li va passar a Bela Lugosi amb el Dràcula. En tot cas, no crec que la millor manera de defensar Albà sigui rient-li les gràcies o boicotejant el Polònia, sinó fent-li veure que en l’humor (com en l’amor) no tot s’hi val.

És del tot legítim que l’artista vulgui expressar-se sense (auto)censura, però cal que n’assumeixi la principal conseqüència: que no hi ha veritable llibertat sense... responsabilitat.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA