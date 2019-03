Cartes a la Directora 10/03/2019

Parlament de la ciutadania

Un dels objectius del sobiranisme sobre el qual penso que no s’ha insistit prou és l’empoderament ciutadà. Parlem com si la sobirania efectiva del nostre Parlament comportés per si sola aquest empoderament. I en part és així, per descomptat. Però no n’hi ha prou. I fins i tot ara, en la situació precària i exasperant en què ens trobem, el Govern hauria de mirar d’engegar mesures en aquest sentit, com trobar una manera d’agilitzar i fer més viu i decisiu el debat parlamentari, fins i tot de la llei més humil; facilitar tant com es pugui la presentació d’iniciatives populars i dedicar-hi especial atenció; fer d’una vegada per totes una nova llei electoral amb llistes obertes, etc. La qüestió és que el Parlament es converteixi en un model de Parlament de la ciutadania, fins i tot ara. O més ben dit: ara més que mai. Perquè tots els ciutadans percebin que, com més sobirà sigui el Parlament, més incidència tindran el seu parer i els seus interessos sobre la vida pública, i el facin seu naturalment i amb convicció.

CARLES GIL FARRÉ

BARCELONA

A l’atenció del senyor Millo

Em dirigeixo a vostè a títol personal després de sentir-lo actuar com a testimoni a l’ignominiós judici del Procés. Encara se’m neguen els ulls quan rememoro aquella meravellosa jornada de l’1-O, en què tota una nació defensava el seu dret a ser amb el seu vot. Una societat cohesionada i ben organitzada que va posar en evidència la ineficiència i la prepotència del totpoderós estat espanyol. El col·legi electoral que vaig tenir el goig de servir per sort no va ser visitat pels armats del seu bàndol, però vam plorar igualment de ràbia i dolor quan ens van arribar notícies de la seva increïble i bàrbara actuació. El seu testimoni de fa uns dies, en canvi, ho descrivia a la inversa i dibuixava un panorama dantesc amb escruixidores escenes de ciutadans encegats i enardits agredint policies. Obvio alguns dels detalls que vostè va oferir generosament a l’excel·lentíssima sala perquè no voldria que aquestes línies acabessin per fer riure a ningú.

Però ja ho veu, senyor Millo, aquí seguim tossudament alçats, organitzant-nos tan bé com sabem per manifestar la nostra inequívoca voluntat de deixar de ser súbdits d’un rei que situa la llei per damunt de la democràcia, talment com feia el dictador que li va procurar la feina. I ha de saber, senyor Millo, i expliqui-ho bé als seus superiors, que el camí que hem iniciat no té retorn. Ho seguirem intentant pacíficament i democràtica, però ben disposats a desobeir sempre que calgui les arbitrarietats i les injustícies amb què pretenen tapar-se les vergonyes.

ANDREU PUGA

BARCELONA

Sentit d’estat

Molt interessant l’article de Miquel Puig “Contra l’astúcia, cinisme”. Després de comentar que “els catalans estem rebent una lliçó molt dolorosa sobre què és i com es comporta el poder”, acaba dient que “ l’independentisme sortirà bastant reforçat de la prova”. Aquest tebi “bastant” vol dir que no n’està gaire segur. Jo tampoc. Perquè s’hauria de llegir més, com ell recomana, Notícia de Catalunya de Jaume Vicens Vives. En el capítol del Minotaure, que Miquel Puig esmenta, Vicens Vives acaba dient als “intel·lectuals i els homes punta de la petita burgesia”: “Aquest fenomen de degradació del sentit de la responsabilitat del Poder es féu sobretot remarcar durant el període que comença en 1931”.

Potser aquest període no està clos. Reflexionem-hi, si volem treure el mot “bastant” de la frase de Miquel Puig. Si volem, realment, algun dia, tenir sentit d’estat. Si no en tenim, no ho serem mai.

JOSEP VARELA I SERRA

LLEIDA