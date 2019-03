Cartes a la Directora 12/03/2019

El principi de la fi del VIH

La revista Nature acaba de publicar el segon cas, en tot el món, d’un pacient que els científics han considerat curat del VIH. El virus del pacient de Londres porta un any i mig en remissió després d’abandonar la medicació i, encara que el cas és “massa prematur”, els experts creuen que es tracta de l’inici d’una curació definitiva.

La malaltia va començar a remetre després d’un trasplantament de medul·la òssia amb la intenció de tractar-li un càncer que també patia. El mateix li va passar el 2007 al pacient de Berlín, el primer pacient declarat curat del VIH.

El que era impensable fa uns anys comença a ser una realitat. Ara més que mai la comunitat mèdica i científica necessita suport, sobretot de les administracions, que, durant els últims anys, sembla que només atenguin retallades i privatitzacions. Tot està per fer i serà factible si l’educació i la recerca, pilars fonamentals d’una societat avançada, es perceben com a valors únics i imprescindibles.

SERGI SILVESTRE OLIVER

BARCELONA

Decathlon i Lidl

Decathlon i Lidl són dues grans marques/empreses molt conegudes pels consumidors de tot Catalanya. Doncs bé, aquests dos gegants recentment han oficialitzat que a partir del 2021 disposaran a la zona d’activitats logístiques del port de Barcelona de grans centres/magatzems per distribuir els seus productes a tot el sud d’Europa. Amb aquesta operació, la francesa Decathlon -dedicada a vendre productes del món de l’esport- i l’alemanya Lidl -destacada empresa dedicada al món dels supermercats d’alimentació, i més concretament a l’àmbit de l’anomenat hard discount - ens transmeten un missatge molt clar: tenen confiança en Barcelona i Catalunya, malgrat les campanyes destructives de l’anomenada Espanya Global.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Violeta

Divendres es va convertir en un dia violeta. Tot es va tenyir d’aquest color, que serveix per reclamar un món on les dones visquin en igualtat de drets amb els homes. El color de la reivindicació el vam veure tant en la vestimenta de dones i homes com a les pancartes que portaven les manifestants al carrer o a les pàgines dels diaris.

El Dia Internacional de les Dones és violeta, un color llampant que crida l’atenció d’aquells que no volen creure que encara hi ha desigualtat, que diuen que no calen polítiques d’igualtat. Potser algun dia no caldrà manifestar-se, ni sortir al carrer a reclamar els drets de les dones, ni fer vaga. Però de moment cal el violeta amb tot el seu simbolisme.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Els aparcaments i el canvi climàtic

Cada cop són més els pobles que construeixen grans aparcaments, sigui per rebre els visitants, sigui per fer-hi activitats. Aquests llocs solen ser una gran extensió de terra erma o coberta d’asfalt amb uns quants fanals.

Als conductors, malgrat que tots busquen aparcar sota una ombra, no els queda més remei que fer-ho a ple sol. En conseqüència, tan bon punt pugen al cotxe, el primer que fan és engegar l’aire condicionat. Si hi suméssim les tones de gasos contaminants conseqüència de la refrigeració d’aquests milers d’automòbils seríem conscients que això contribueix a l’efecte hivernacle.

Un arbre que fa ombra val 20 euros; un fanal en val 2.000. Cal que els ajuntaments facin una bona reflexió i posin el seu granet de sorra omplint els aparcaments -amb criteri- amb arbres d’ombra. (No pas amb petites oliveres, com hi ha en algun d’aquests aparcaments...)

Tots volem lluitar contra el ja present canvi climàtic: per aquí es comença.

LOLA ARPA VILALLONGA

PERATALLADA