Cartes a la Directora 14/03/2019

Màrtirs de la República?

El 9 de març es van beatificar a la catedral d’Oviedo nou religiosos asturians, sis dels quals assassinats a la revolta de l’octubre del 1934 i tres en plena Guerra Civil, el 1936 i el 1937. Van ser uns assassinats injustificables, però també és injustificable que un cop més (perquè no és el primer) es barregin els morts del 1934 amb els del 1936-1939, i tots siguin presentats com “víctimes de la persecució religiosa de la República 1931-1939”. Dels morts durant la Guerra Civil a la zona republicana no es pot dir que fossin víctimes d’una persecució ordenada per la República, com ho foren les de l’Imperi Romà, sinó que les autoritats republicanes es van trobar impotents davant del desordre provocat per la revolta militar. Encara algú podria dir que s’havia d’haver reprimit el desordre més enèrgicament, però el cas de l’octubre del 34 és del tot diferent. Era una insurrecció contra la República, que la va combatre enèrgicament i que precisament va encarregar al general Franco la responsabilitat de la repressió. A Catalunya es va sufocar ràpidament i amb un mínim de baixes militars i civils, gràcies a l’eficaç actuació del general Batet, que va gosar desobeir les consignes sanguinàries de Franco, però a Astúries la repressió va ser llarga i cruenta.

Aquesta assimilació del 1934 amb el 1936 constitueix una clamorosa tergiversació històrica, amb la qual es vol culpabilitzar la República i, al capdavall, justificar la revolta del 1936 i el franquisme que en va resultar. És ben trist que es manipuli la sang de les víctimes per revifar el franquisme que encara belluga.

HILARI RAGUER

MONJO DE MONTSERRAT I HISTORIADOR

Quan s’instal·larà el MNAC al centre de la ciutat?

Al llibre de Josep Pla Primera volada ( OC vol. 3), en les pàgines dedicades al Cap i Casal de Catalunya, el nostre gran prosista, conscient de l’endèmica marginació cultural de la nostra nació, escriu: “El museu de Barcelona està per instal·lar -vull dir per instal·lar en un lloc cèntric, com a tot arreu es troben aquesta classe d’establiments. ¿On, com, quan s’instal·larà?”

Tot sembla indicar que el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que incontestablement és el primer museu d’art figuratiu del nostre país, continuarà marginat -penjat- a la muntanya de Montjuïc, com un qualsevol i intranscendent museu de províncies. Mentre les institucions públiques no assumeixin la seva responsabilitat -aplicant el sentit comú i d’estat indispensable per fer realitat aquestes coses-, seguirem culturalment marginats, embadocats, feliços i enganyats.

JORDI PAUSAS

PARÍS

‘No’ a la contaminació

Les dràstiques mesures adoptades recentment per la ciutat de Valladolid -no deixar circular els vehicles pel centre de la ciutat- davant d’una situació de risc per a la salut indiquen que s’està adquirint més consciència. Crec que aquestes mesures no s’haurien d’aplicar en cas d’emergència sinó com a prevenció. En plena campanya electoral els partits proposaran noves polítiques mediambientals, però realment ens haurem de fixar en els partits que ja han fet accions contra la contaminació.

JORDI UTRILLAS GARCIA

BARCELONA

10 anys dels Deu Mil a Brussel·les

El 7 de març passat es van complir 10 anys dels Deu Mil a Brussel·les, aquella històrica expedició de catalans -un servidor en va formar part- que el 2009 es va plantar a la capital d’Europa per reivindicar el dret a l’autodeterminació dels pobles. Amb la perspectiva de 10 anys, crec que els 10.000 a Brussel·les van representar un pas endavant ferm en la -molt important- internacionalització de la causa catalana.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU