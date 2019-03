Cartes a la Directora 15/03/2019

Acollir i respectar: la meva experiència amb l’Ismail

Cada dimecres em trobo amb l’Ismail. Entendre’ns ens suposa un esforç a tots dos però els gestos ens ajuden i sovint riem amb les confusions. Penso en la valentia de la seva decisió de venir aquí, sol, i també en la tristesa i soledat que ha de sentir tenint tan lluny la seva família. Quan parla d’una futura trobada familiar sento la seva emoció, tot i que ell és conscient que això trigarà a arribar.

L’Ismail té 17 anys i és un dels anomenats menors estrangers no acompanyats ( menes ). Va arribar a Barcelona fa un any. Està aprenent un ofici i s’esforça per millorar en la comunicació. Soc la seva mentora, en un programa pilot de la Generalitat, i tinc la sort d’acompanyar-lo, de manera voluntària, en aquesta etapa. Però també sento una gran tristesa al veure que es produeixen situacions d’incomprensió en persones que desconeixen com són aquests nois i el camí difícil que han hagut de recórrer per arribar fins aquí. Els diria que els mirin com mirarien un familiar que vol marxar a buscar oportunitats i ajudar la família. ¿No us agradaria que fos ben acollit i respectat? Tenim una memòria molt fràgil i no recordem que molts dels nostres van haver d’emigrar per buscar un futur millor.

GLORIA LANGREO OROPESA

BARCELONA

“Dones, lesbianes i trans”

Aquesta fórmula, molt assentada en la bombolla feminista, no neix d’una il·luminació sobtada sinó d’un treball de molts anys i de moltes companyes que han reflexionat sobre aquesta qüestió. Monique Wittig, als anys 80, va concloure que les lesbianes no són dones, perquè la categoria dona es crea en relació a la categoria home i les lesbianes no entren dins d’aquesta categorització en la mesura que no es relacionen sexo-afectivament amb homes. Recomano, abans d’opinar, llegir-la sencera i no quedar-nos amb aquest resum d’anar per casa.

La paraula trans de l’enunciat no es refereix a les dones trans que, efectivament, són dones o lesbianes (seguint l’enunciat) sinó a totes les altres identitats trans que també queden incloses així en el grup. La paraula s’utilitza, doncs, com a ventall per a homes trans i tot d’identitats no binàries.

Evidentment, queixar-nos que l’enunciat no visibilitza les dones heterosexuals (que ho fa, en tant que dones) és com demanar un dia de la blanquitud o un dia de l’home. Tots els dies són el dia de l’heterosexualitat, fins a tal punt que no cal ja ni anomenar-la.

El que sí que em sembla una pràctica feminista interessant, ara que el feminisme està de moda i cal compartir coneixements, és anar a preguntar, per exemple, a les companyes que organitzen la vaga o les manifestacions el perquè de l’enunciat. Donar-nos el marge de creure que possiblement hi ha motius que no hem entès i donar-nos l’oportunitat d’escoltar i d’aprendre abans de rondinar.

BRIGITTE VASALLO

BARCELONA

Mirar-se al mirall

Hi ha qui no es vol mirar al mirall, perquè no vol veure-hi reflectida una imatge que no li agradaria. Miguel de Cervantes amb el Quixot, a principis del segle XVII, va posar el mirall davant la societat del seu temps, en va fer una caricatura amb una duríssima crítica social.

Ara és Catalunya qui, amb el seu contenciós amb l’estat espanyol, posa també el mirall al davant d’una societat que no vol mirar per no trobar-se lletja i que no accepta la realitat. Però una societat pretesament democràtica algun dia ho haurà de fer. No hi ha escapatòria si es vol ser del club d’estats que compleixen els seus deures democràtics.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA