Cartes a la Directora 17/03/2019

La dreta de Casado

Casado està decidit a radicalitzar la dreta espanyola duent el PP a extrems que no es podien imaginar ni durant l’etapa dura d’Aznar. Ho ha demostrat, per exemple, amb la proposta que ha fet sobre les mares sense papers i amb l’acostament a Vox -una formació que va de bracet amb el populista nord-americà Steve Bannon, que ha creat a Europa l’aliança ultradretana The Movement-. Ciutadans i el PSOE s’haurien de fregar les mans esperant els vots dels electors que fugin dels extrems.

Casado actua políticament de manera desordenada i impulsiva, com un nen petit, oferint solucions ràpides i no gaire pensades ni reflexionades sobre religió, identitat nacional, immigració i família. El seu PP lluita per robar-li vots a Vox, una formació que pot oferir molta més autenticitat en tots aquests paràmetres.

Al pas que va, Casado aconseguirà regenerar el PP, però destruint-lo i intentant assimilar-lo a l’extrema dreta, de manera que regalarà els vots del seu electorat més moderat a altres partits, com el PSOE i Ciutadans.

ALEJANDRO DE GREGORIO-ROCASOLANO

BARCELONA

¿Decidim o decideixen per nosaltres?

Tothom està al cas de les freqüents vagues estudiantils, però hi ha un fet que només els alumnes discutim sobre aquestes vagues, i és d’això que m’agradaria parlar aquí. Quan s’aprova una vaga, els centres entreguen a les famílies una circular amb unes caselles que han d’omplir els pares per poder autoritzar que el seu fill o filla faci vaga.

En primer lloc, crec que cal deixar clar que qui fa la vaga perquè defensa una posició són els fills i no els pares. Tot i que sempre hi ha qui vol fer vaga per quedar-se a casa, també hi ha qui sempre es veu obligat a assistir al centre perquè els pares no li permeten anar a manifestar-se.

Després ens diuen que hem d’aprendre a ser autònoms i decidir per nosaltres mateixos, però ¿decidir què?

Crec que als quinze anys una persona ja té prou judici per poder defensar una opinió pròpia i és lliure de manifestar-la. No veig coherent que els pares decideixin tots els nostres passos i si podem anar a manifestar el que pensem. Ho veig com una cohibició i una injustícia.

ELISABETH GONZÁLEZ GARCÍA

CASSÀ DE LA SELVA

‘Hooligans’

Que els equips de futbol tinguin un gran nombre de seguidors fa que quan juguen fora de casa els aficionats també viatgin als llocs on se celebren els partits. El problema d’això és que també s’hi traslladen els seguidors radicals i que aquests ho fan amb la intenció de provocar aldarulls.

Això és el que va passar aquest dimecres, 13 de març, amb alguns dels seguidors extremistes de l’Olympique de Lió abans del partit al Camp Nou contra el Barça. Els radicals del club francès van deixar un rastre de desperfectes per allà on van passar, fins al punt que hi va haver detinguts.

Són fets poc exemplars en el camp de l’esport, en què la màxima hauria de ser que allò important és participar i no pas guanyar.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Església del futur

L’Església del futur ha de ser menys clericalitzada i més evangèlica. Això passa necessàriament per tenir una comunitat oberta i viva capaç de col·locar-se entre la mística i el compromís solidari. Són una sèrie de reptes en què cal aprofundir sobretot pel que fa a un augment del coneixement i l’acceptació entre diferents confessions religioses.

MARTÍ MANCILLA MUNTADA

GRANOLLERS