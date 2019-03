Cartes a la Directora 20/03/2019

On va Europa?

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va assegurar fa poc en una entrevista que Mussolini havia fet moltes “coses positives”. ¿Com es pot permetre que un senyor que ocupa un alt càrrec a la UE digui això? ¿Com pot ser que es permeti a Vox parlar al Parlament Europeu i no deixin fer-ho a Carles Puigdemont? Europa ha perdut els papers. La proliferació de l’extrema dreta apareix arreu. Fa por.

ÀNGEL MARCO

BARCELONA

Dissenys i contenidors

Després d’envair el país de contenidors de brossa soterrats, ara a les nostres estimadíssimes autoritats municipals els ha agafat la dèria de canviar una altra vegada als contenidors en superfície. Un dels arguments que utilitzen els que han decidit fer aquesta substitució és el del manteniment i la neteja dels soterrats; jo no hi entenc, i no els discutiré les raons.

Dit això, m’agradaria que algú m’expliqués el disseny dels contenidors de superfície, i de manera especial el de les boques per dipositar-hi les diferents restes. Primer, l’alçada a la qual estan situades: he vist moltes persones amb dificultats per arribar-hi amb una mínima comoditat. Segon, la forma i mida d’aquestes boques: ¿el dissenyador ha provat de fer entrar una bossa de brossa de les que tots utilitzem, plena de residus orgànics, pel foradet que tenen els contenidors? A més, les ampolles s’han de ficar al contenidor del vidre una per una per un foradet de pocs centímetres, com gairebé també passa amb els papers o cartrons, que s’han d’introduir per una estreta excletxa horitzontal. A aquestes altures jo diria que la majoria de la gent està ben convençuda que el triatge s’ha de fer i el fa, però també diria que se li ha de facilitar la tasca i no castigar-la amb dissenys impossibles.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

La regulació dels manters

Soc barceloní des dels dos anys i he pogut veure com ha anat canviant la meva ciutat en els setze anys que porto vivint aquí. Quan era petit solia anar a passejar pel barri de la Barceloneta amb el meu avi. Fa uns dies vaig anar a dinar a aquest barri amb la meva família i em vaig topar amb una situació xocant: els centenars de manters que hi ha en aquesta zona. Els venedors ambulants no em van molestar, ja que d’alguna manera han de guanyar-se el pa de cada dia. El que realment va produir la meva incomoditat va ser el poc espai de vorera que deixen lliure perquè els vianants passegin. M’agradaria que l’actual alcaldessa, Ada Colau, regulés l’estada d’aquests manters per millorar la mobilitat a peu en aquesta zona de Barcelona, a part de prohibir la circulació de bicitaxis per la vorera.

JORGE UTRILLAS GARCIA

BARCELONA

L’educació del segle XXI

M’agradaria parlar sobre el sistema educatiu actual i sobre la meva generació. Sovint es diu que els joves estem perduts. Creieu-me, ho estem. Porto gairebé 18 anys confinada en escoles i encara no sé què és la vida ni com gestionar-la. Quan els joves sortim de l’institut o de la universitat per anar a treballar és quan ens topem amb la vida, dura i complicada. És el moment en què ens adonem que ens falten coneixements que no ens han inculcat a les escoles. Quan estudiava 4t d’ESO vaig anar d’intercanvi a Suècia i allà tenien una assignatura de cuina. Per què això no passa a Espanya? Per què no tenim aquest tipus d’assignatures més pràctiques que ens ensenyen a viure la vida real? Però el de la cuina és només un exemple. També crec que seria de gran ajuda per als adolescents de totes les edats insistir amb més xerrades sobre sexualitat i sobre no discriminació per raó de gènere. Són temes molt interessants sobre els quals els alumnes han d’estar informats.

ESTEL PUIG BOSCH

RIUDELLOTS DE LA SELVA