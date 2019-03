Cartes a la Directora 22/03/2019

Automatització inversa

Arran dels dos accidents del model Boeing 737 Max 8, en tot just cinc mesos, cal reflexionar sobre l’ús excessiu i la dependència de la tecnologia de cara al futur. Ningú dubta del seu caràcter transformador i pràctic, en segons quins casos, però la seva contínua i expansiva aplicació en detriment del factor humà potser es pot alentir fins a verificar la seva autèntica vàlua o necessitat.

No es tracta de focalitzar el dubte raonable sobre aquest fet aïllat i desgraciat, sinó que el seu ús s’expandeix a qualsevol objecte, tasca o funció d’índole quotidiana. La tecnologia, a més d’útil i meravellosa, ha de ser també responsable i la seva aplicació quedar totalment desvinculada d’una simple necessitat empresarial. A les persones encara els queda corda per estona, la condició humana segueix sent insubstituïble. I, sí, la tecnologia és imprescindible, però no cal anar més ràpid per arribar més lluny.

SERGI SILVESTRE OLIVER

BARCELONA

La fi del matrimoni alcorànic al Marroc

La notícia que els matrimonis alcorànics seran considerats il·legals al Marroc és una molt bona notícia per a les dones musulmanes i un gran avenç en la mentalitat dels ciutadans. En general, l’enllaç per la fàtiha és més comú en zones aïllades i rurals. Es tracta d’un acord entre famílies i esposos, que comporta una aportació d’un dot negociat, i després del qual no s’estén cap document legal que acrediti el matrimoni.

El fet de no registrar el matrimoni ha portat molts marits, en moltes ocasions, a trencar el compromís, casos en què la dona i els fills queden abandonats i sense protecció legal, de manera que els infants no reben cap ajuda oficial perquè no estan registrats civilment. A més, aquests matrimonis, tot i que cada vegada n’hi havia menys, servien en moltes ocasions d’excusa per encobrir enllaços forçats amb noies menors d’edat.

ISABEL MUÑOZ CALATAYUD

CEUTA

Armes a dojo

La nova proposta del líder de Vox, Santiago Abascal, és que les persones sense antecedents puguin tenir i utilitzar, arribat el cas, armes en defensa pròpia. Crec que de qui ens hem de defensar realment és de persones que tenen ideologies com la d’aquest home i tot el seu partit. Malauradament, ja hem vist que alguns partits, per tal de governar, pacten amb una formació que té aquest ideari sense manies.

Una societat que permeti als ciutadans tenir armes de foc per utilitzar-les encara que sigui en defensa pròpia no és la millor de les societats. Només cal mirar els problemes que això comporta a les que ho fan. La societat ha de tenir altres formes de defensa.

Espero que aquesta nova proposta de Vox i totes les que van fent serveixin per mostrar millor el seu perfil destructor. I així, quan algú els voti, mai no podrà dir després que no sabia qui o què votava.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Benvinguda primavera?

Ens ha deixat l’hivern. Un hivern sense gelades, sense pluges, sense fred, sense neu a les muntanyes, amb un cel blau intens sense núvols i un sol roent que ha fet pujar les temperatures fins a batre tots els records.

I ha arribat la primavera i ha trobat una natura exultant: el cel continua amb el seu blau intens, els ocells ja canten, els arbres ja broten i els marges dels camins i dels camps ja són florits, fins i tot amb groselles...

El fred, la neu i la pluja són els grans absents. I jo em pregunto: ¿és aquest el ritme natural que ens pertoca?

LOLA ARPA

PERATALLADA