Cartes a la Directora 27/03/2019

El PSOE i el futur de la monarquia

Dels partits dinàstics espanyols el PSOE és un cas especial. Adormit o hibernat durant el franquisme -el PCE i el PSUC eren l’esquerra hegemònica, clandestina i activa-, reviscolà a Suresnes l’any 1974, amb ajut financer de la socialdemocràcia alemanya i el suport de la CIA, contra l’hegemonia de l’eurocomunisme a l’Europa meridional. Des de llavors el felipisme ha actuat com el millor lampista de l’oligarquia espanyola i és el pilar fonamental de la monarquia heretada del franquisme, mai no escollida per la població.

Així, el PSOE ha traït els seus orígens proletaris i petitburgesos i els seus ideals republicans, convertit en un aparell electoralista i clientelar, no transformador de res. Una eina ideal per a les classes dirigents hereves del franquisme, les espanyoles i les catalanes.

La lenta desintegració dels dos partits dinàstics de la nova restauració borbònica obliga a un referèndum, també, per poder triar la forma de l’estat a Espanya.

JOAN BETRIU

BARCELONA

Pintura reivindicativa

Clavé va pintar les obres Volem l’Estatut (1977) que s’exposen fins al 12 de maig al Museu d’Art Rigaud de Perpinyà. Les podem veure gràcies a la cessió d’un gran nombre d’obres per part del net de l’artista i d’altres museus, en una gran retrospectiva de l’artista, nascut a Barcelona l’any 1913 i mort a Saint-Tropez el 2005. El cartell de l’exposició mostra el desig d’un Estatut en aquell moment, amb la bandera catalana. Es tracta d’una mostra que reivindica la figura d’aquest pintor, però també la història d’una generació que va haver de marxar a l’exili. És una oportunitat per recordar i revisar tant l’obra del pintor com els fets històrics, polítics, socials i culturals viscuts un passat no gaire llunyà.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Vehicles i escalfament global

A Espanya a partir del 2040 estarà prohibit matricular vehicles dièsel, gasolina o híbrids amb l’objectiu que al 2050 no en circuli cap per les carreteres.

Penso que és una molt bona decisió, ja que el planeta Terra té un problema ambiental greu i que bona part de la culpa la tenen els vehicles de combustió.

Aplicant aquesta llei ajudaríem a reduir la contaminació i seríem un país pioner en aquest aspecte i un exemple per a la resta de països. A part d’això, les empreses de cotxes també haurien de fer un esforç per disminuir els preus dels models elèctrics, ja que actualment són poc assequibles per a la gent de classe mitjana.

Tot i així crec que el govern hauria d’ajudar qui té un vehicle elèctric a través d’una reducció d’impostos o d’altres mesures semblants que incentivessin la sostenibilitat.

ARNAU JUANA ORTIZ

CASSÀ DE LA SELVA

Reformes a la Diagonal

Després d’haver iniciat fa anys les reformes i l’eixamplament de l’avinguda Diagonal a Barcelona, ara s’ha posat sobre la taula la idea d’ampliar el recorregut del tramvia (Tram) més enllà d’on estava circumscrit. Això, a banda de crear greus problemes de circulació durant anys, causaria una pèrdua de diners significativa a causa de la destrucció del que s’havia creat prèviament.

Tant l’alcaldessa Ada Colau com tots els membres de la seva administració haurien de gestionar de manera òptima els impostos recaptats i destinar-los a finalitats millors, com la sanitat o l’educació.

MARC VIÑAS ROSES

BARCELONA