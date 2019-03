Cartes a la Directora 28/03/2019

Posar les coses al seu lloc

La campanya electoral formal encara no ha començat però ja estem a les portes. I ja s’han sentit les primeres incoherències. Cal estar amb les orelles i els ulls ben oberts i les ments ben clares per tenir capacitat per decidir quin programa de govern, segons el nostre criteri, s’adiu més amb el benefici de la ciutadania. Hi ha criteris de tota mena, i en això se sustenta la democràcia i el joc polític.

S’ha d’anar a votar, naturalment, però amb criteri, ja que del resultat final depèn el futur col·lectiu immediat. De totes maneres, no només les cares boniques poden ser garantia de bons governants.

No només els discursos molt eloqüents però buits de contingut polític poden millorar la vida de la ciutadania. Parlar d’aplicar l’article 155 només per uns llaços grocs no crec que sigui un argument de pes per a una acció de govern. Presentar una candidata anticatalana com a cap de llista per Barcelona no em sembla la millor estratègia. Afirmar que de cap de les maneres es pactarà amb aquell partit o amb aquell altre és la manera més eficaç d’haver de justificar una baixada de pantalons més endavant. Pensar que serà possible no respectar alguns aspectes (o tots) dels Estatuts d’Autonomia és no tocar de peus a terra. Pensem-hi.

No ha començat la campanya electoral, però ja he sentit predicar més d’una incoherència i improperi fora de lloc a alguna veu que demana el vot directament.

Repeteixo, tots plegats posem seny i no ens oblidem d’anar a votar.

PILAR PORCEL I OMAR

SABADELL

Falta de respecte a l’esport

L’esport ja no és el que era. Ja fa anys que els ultres destrossen ciutats europees i s’enfronten els uns als altres.

El futbol és una excusa, una cortina de fum. La violència és personal, individual, i s’incrementa en el suport i des dels altres ultres.

Caldria convèncer els clubs de l’expulsió dels ultres i educar en l’autorespecte. L’esport s’ha convertit en pur capitalisme, no només per les descomunals quantitats de diners que mou, sinó també per l’ampli ventall d’apostes que es poden fer. On és el sentiment per l’esport?

JORGE UTRILLAS GARCIA

BARCELONA

Massa bona salut

Sempre hi ha hagut guerres i enfrontaments de tota mena. Sempre hi ha hagut els que han cantat les gestes dels conqueridors i genocides i els han dedicat estàtues. Sempre hi ha una colla de gent que s’hi congrega al voltant, allà on sigui. Bastir un imperi es considera una gran gesta, treballar per la pau no. En molts països els han fet pares de la pàtria. Em pregunto com es pot venerar el record de Genguis Khan o d’Alexandre el Gran. Qui són els grandes de España? En moltes ciutats europees les estàtues eqüestres omplen places i carrers, els turistes s’hi fotografien en la desconeixença del que van fer. Hi ha tants exemples que no cal mencionar-ne cap. Després de les grans massacres -les guerres mundials, les guerres civils-, les nacions es mouen i es generen moviments per garantir una pau futura. Es publiquen llibres, els poetes es queixen. Mentrestant, la democràcia i la xenofòbia guanyen i perden adeptes segons les circumstàncies. Mantenir els valors democràtics resulta més difícil que exacerbar l’odi racial i la intolerància, i a les escoles l’educació en valors sovint és només la dèria d’alguns professors i professores. Continuem, doncs, ben desinformats i el domini de les modes en el pensament i en allò que toca fer en cada moment segueix gaudint de massa bona salut.

JORDI GARCIA VILANOVA

TERRASSA