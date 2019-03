Cartes a la Directora 29/03/2019

Injusta presó

Pel judici als nostres líders hi han desfilat els responsables de l’ex govern del PP i tots han mostrat, sense pudor, la seva amnèsia sobrevinguda: els membres de les forces de seguretat han centrat la violència en les nostres “terrorífiques mirades d’odi”, per argumentar els delictes de rebel·lió i sedició, i els tècnics no han pogut documentar la suposada malversació. Si Espanya fos un estat social i democràtic de dret, com repeteix Pedro Sánchez (que va donar suport al 155), instaria l’Advocacia de l’Estat a ordenar l’alliberament immediat dels presos polítics, la Fiscalia sol·licitaria el mateix, i el Tribunal Suprem, al veure l’absència de proves consistents, arxivaria la causa. Però el Suprem segueix beneficiant l’acusació, impedint que al judici s’hi puguin veure vídeos dels fets i, per tant, que no es pugui comprovar que alguns testimonis menteixen. Argumenten que els vídeos es veuran al final del judici, però llavors, descontextualitzats, perdran part del seu potencial com a proves. Això sí, Sánchez continua amb el mantra que “a Catalunya no hi ha un problema polític, sinó de convivència”. De vergonya.

AMADEO PALLISER CIFUENTES

BARCELONA

Menys queixes

Vivim en una societat que de per si es queixa per absolutament tot. És la nostra manera de ser. Tot i així, si ens parem a pensar ens adonarem que la majoria d’aquestes queixes venen donades per accions que nosaltres mateixos hem fet. És molt fàcil expressar la nostra opinió sobre les coses que ens envolten. El que és veritablement difícil és actuar davant d’això, i sobretot adonar-nos que l’error deriva de nosaltres mateixos.

Amb això no pretenc ficar en un mateix sac tots els individus de la nostra societat, ja que hi ha excepcions i situacions en les quals nosaltres no tenim res a veure. Tot i així, ¿per què no col·laborem tots amb petites accions que sí que ens involucren, i així ens queixem menys?

MIREIA FLORES

SANT JOAN DESPÍ

Mèxic i Bartolomé de las Casas

Mèxic ha demanat al rei d’Espanya que es disculpi pel genocidi de tribus autòctones de Mèxic en l’anomenada colonització del nou món. És el moment de recordar el pensament i les paraules de Bartolomé de las Casas (1484-1566). Havent sigut missioner i transportista, es va convertir en defensor de la causa dels indis i acusador dels abusos colonialistes. Es va fer dominic i va fer una tasca d’evangelització pacífica, d’acord amb el seu pensament que la fe no s’imposa, i menys amb les armes. El 1544 es va convertir en bisbe de Chiapas (Mèxic). En la seva obra principal, L’únic mètode de cridar tots els pobles a la religió veritable, escrita en llatí (traduïda al català a la col·lecció Clàssics del cristianisme, 73), fustiga la guerra colonitzadora, amb la qual anava unida la tasca evangelitzadora.

Segons ell, és temerària, injusta, iniqua i tirànica la guerra declarada als infidels amb l’única excusa de, un cop sotmesos al poder dels cristians per mitjà de la guerra, preparar llurs ànims per admetre la fe i la religió cristiana, o eliminar els entrebancs a la fe. Aquesta guerra, diu, és contrària al dret natural, contrària al dret diví i contrària al dret humà. Aquesta guerra és injusta. I no solament en són culpables els qui fan la guerra, sinó també els qui consenten aquestes accions, i fins i tot són més culpables els qui ho manen o aconsellen. I en un corol·lari conclou: “Tots els ja esmentats, que han ocasionat o ocasionaran la guerra esmentada amb qualsevol mena de participació, estan obligats necessàriament, per salvar-se, a restituir als infidels damnificats qualsevol bé moble o immoble que hagin aconseguit per mitjà d’una guerra tal, i a donar-los satisfacció per tots els danys solidàriament”.

Cinc-cents anys després, Bartolomé de las Casas es fa ara present i actual.

SEBASTIÀ JANERAS

BARCELONA