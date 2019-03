Cartes a la Directora 31/03/2019

Un judici farsa a Espanya

El judici que té lloc al Tribunal Suprem contra els líders del moviment independentista català té molt més d’acte de fe que de judici del segle XXI en un país desenvolupat i democràtic i on els drets dels ciutadans siguin respectats. En un exercici propi del segle XVI, el tribunal ignora les proves en prendre testimoni al·legant que les proves documentals es podran veure totes juntes al final. Els testimonis de l’acusació poden mentir amb el beneplàcit dels jutges, i a les defenses se’ls impedeix confrontar les declaracions amb els documents, en format paper o en imatges. Passats dos o tres mesos, es podran veure imatges que palesaran la falsedat dels testimonis. ¿Llavors el tribunal obrirà procediment contra els falsaris? Potser sí, en una realitat paral·lela a la de l’estat espanyol. És evident que el judici no va de lleis, normes i infraccions. Darrere les figures dels magistrats, hi ha tot un estat que vol aixafar qualsevol dissidència que qüestioni el règim postfranquista, nascut amb la mort del dictador. Però, sobretot, s’amaga el mateix estat que va ser incapaç de trobar una sola de les més de sis mil urnes que els ciutadans catalans van introduir al país. Un estat burlat pels ciutadans en ús de la seva capacitat d’autoorganització, fet fonamental per entendre la votació del dia del referèndum, malgrat la brutal repressió. Avui el pateixen els independentistes, però, aviat, la democràcia a Espanya no serà més que un holograma per quedar bé davant la comunitat internacional.

MANUEL PÉREZ NESPEREIRA

BARCELONA

El món va millor

Preocupat i enfadat per la creença que després de tota una vida de lluita per millorar la societat deixaríem als nostres fills un món miserable, he trobat un llibre que m’ha tornat l’optimisme realista: El mundo va mucho mejor de lo que piensas, del professor de psicologia francès Jacques Lecomte. Amb nombroses dades i explicacions convincents, l’autor va desmentint les creences catastrofistes que a poc a poc se’ns han ficat al cap. I explica molt bé per què al poder li interessa que siguem pessimistes: d’aquesta manera no tenim l’energia necessària per denunciar els abusos i millorar el món.

Si pensem, per exemple, en la situació de la dona en els últims 50 anys, el salt en drets humans és espectacular. Aquesta esperança és el motor per seguir conquerint dignitat. El 1971 hi havia un milió d’infants sense escola a Espanya i ara gairebé no hi ha analfabets de 16 anys. És espectacular.

Lecomte ens parla amb xifres de pobresa, de malalties, d’energia, de boscos, de biodiversitat, de guerres... I quan acabes el llibre tens moltes més ganes de seguir lluitant perquè un altre món no només és possible, sinó que és necessari i podem aconseguir-lo.

PEPE BEUNZA

CALDES DE MONTBUI

La dreta espanyola

La dreta espanyola és incoherent des del 1975. No té sentit d’estat. Només defensa els interessos de l’oligarquia a qui representa. AP refusa la Constitució del 1978, hi vota en contra. Després el PP, veient que la pot fer servir per no canviar res, idea el constitucionalisme excloent.

Ciutadans neix a Barcelona amb un programa contrari a l’autonomia catalana i per extensió a l’estatus diferenciat del País Basc. Però a les eleccions del 28 d’abril dona suport a l’Estatut foral de Navarra i anirà en coalició amb el PP i UPN en aquesta comunitat. ¿Això és seriós o és oportunista? L’economista Daniel Lacalle, assessor de Casado, defensa el concert econòmic per a totes les comunitats. Si aquesta proposta és seriosa, la situació espanyola potser trobaria una sortida. Però ¿podem confiar en la dreta hereva del franquisme?

Amb aquestes dues dretes, ¿és possible organitzar la convivència plural a Espanya? Voldria equivocar-me quan penso que de cap manera.

JOAN BETRIU

BARCELONA