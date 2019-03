Cartes a la Directora 01/04/2019

Llibertat d’expressió

La Junta Electoral prohibeix a TV3 i Catalunya Ràdio dir presos polítics i exili. Sembla que tornem a l’època de la dictadura franquista. Tornem a la censura. L’article 20 de la Constitució espanyola diu que es reconeixen i es protegeixen els drets a expressar i difondre lliurement els pensament i les idees i que l’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap censura. L’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix que tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.

La prohibició de la Junta Electoral, que considera que les paraules exiliat i pres polític formen part del llenguatge electoral d’alguns partits, és un episodi més de la persecució que l’Estat està fent de l’independentisme. Així, s’aparten de la Declaració dels Drets Humans i de la seva tan estimada Constitució. Els catalans i els espanyols, siguin de la ideologia que siguin, haurien de tenir dret a expressar-se com vulguin.

MIQUEL VERDAGUER TURRÓ

SANT ANTONI DE CALONGE

L’autisme

Demà és 2 d’abril, el Dia Internacional de l’Autisme, una jornada de comunicació possible. Tinc una filla amb un trastorn de l’espectre autista que m’ha demanat que els enviï el següent missatge:

“Jo María, com et dius? Ai! Què vol María? Ja està nerviosa, ja està fet. Enfadat no? Saltar sense parar? Contenta. Hora minuts. Demà és tard. Sopa de llet”.

El seu codi de comunicació és una mica diferent del nostre, així que permetin-me que els ho tradueixi: “Em dic María, i tu? Saps què m’agradaria? Que no s’enfadés ningú amb mi per posar-me nerviosa a vegades. Tractaré d’evitar-ho. Disculpa per això. Per què no ballem i gaudim fent-ho junts? Visquem el moment. Avui menjaré brou envasat en tetrabric -a ella li encanta la sopa i aprofita qualsevol ocasió per a recordar-ho-”.

La meva filla té la sort de tenir llenguatge. Hi ha amics seus amb el seu mateix trastorn que no han pogut desenvolupar-lo, però tot i així aconsegueixen comunicar-se amb nosaltres amb moltíssim d’esforç. Ho fan mitjançant pictogrames o altres codis treballats amb l’ajuda de molts professionals que, com ells, posen molta obstinació a relacionar-se amb la resta del món.

Com veuen, entre ells i nosaltres la comunicació existeix i és possible. Potenciem-la en lloc de tallar-la. No els recriminem per com són i aprovem el que intenten. Encara que costi entendre la seva conducta, valorem el seu esforç visibilitzant-los. Pensem que, com diu la meva filla, “demà és tard”.

PABLO FEU FONTAIÑA

SANT CUGAT DEL VALLÈS

25 anys d’un segrest

Els mitjans de comunicació ens han recordat que fa 25 anys de l’alliberament de la farmacèutica d’Olot després d’haver estat segrestada 492 dies. Recordo la notícia del seu alliberament i les imatges que vam poder veure’n als Telenotícies.

En aquests 25 anys la pantalla de la televisió ha deixat de ser el mitjà pel qual ens informem i veiem les imatges. En aquest temps els mitjans de comunicació han evolucionat, i també ho han fet les possibilitats tecnològiques. Internet s’ha posat a l’abast de les persones i ofereix rapidesa i un gran ventall de possibilitats de punts de vista diferents. I és possible que d’aquí a mig segle hi hagi altres formes de comunicació a l’abast de les persones que facin mirar cap al passat amb certa estranyesa, com nosaltres ara mirem cap a aquella època en què vivíem d’una altra manera. En un futur també pensaran el mateix.

L’important d’aquell dia va ser que a ella la van alliberar. Veure-la per la televisió va ser per a molts un motiu de celebració, perquè la llibertat que van arrabassar durant tants dies a Maria Àngels Feliu li va ser retornada.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ