Cartes a la Directora 05/04/2019

Període preelectoral

Vivim un període preelectoral lamentable, en la forma i en el fons. En un país amb una democràcia consolidada, no hauria de ser acceptable que es posessin en qüestió valors com la llibertat o la igualtat. Les diferents opcions polítiques haurien d’estar oferint visions, en positiu, de com millorar la vida de la totalitat dels ciutadans del país. Però a Espanya passa tot el contrari.

La dreta busca la confrontació i dividir culpabilitzant els que pensen diferent d’ells. I ho fa amb un discurs ancorat en un passat ranci, masclista, tradicionalista.

Visc amb preocupació la normalització de discursos populistes d’intolerància i rebuig que s’està produint a les xarxes socials. La xenofòbia, l’homofòbia i l’eurofòbia són el pa de cada dia a internet.

Davant aquesta sobredosi de postures antidemocràtiques i de desinformació intencionada, els ciutadans hauríem de ser prudents. Contra la intolerància i el rebuig al que pensa i sent diferent resulta saludable aplicar grans dosis d’empatia, diàleg i respecte. Quan ens posem en la pell de l’altre la visió de la realitat canvia i ens fa més bones persones. El 28-A és a les nostres mans decidir cap on ens volem dirigir.

JUANJO SÁNCHEZ REQUENA

BARCELONA

Un futur sense consumir carn?

Ho comentava Ana Hidalgo en una carta a la directora que es va publicar fa uns dies en aquest diari: el 17 de març passat, un grup d’activistes de Meat The Victims va decidir fer una acció en un escorxador per mostrar la realitat d’aquests llocs. L’enrenou generat per la visita ha fet que les meves esperances sobre un futur sense consum de carn creixin. Fins ara era l’única persona del meu cercle que no consumia aliments d’origen animal, però gràcies a aquesta notícia molts companys i amics han començat, almenys, a documentar-se. ¿N’hi haurà prou perquè adoptin un estil de vida vegà/vegetarià en un futur proper? És probable que algun sí. Fins i tot algun ho ha fet ja. Però d’altres no ho faran.

No pretenc enganyar-me i creure que a partir d’ara tots serem vegans, sé que encara queda molta feina per fer. Però m’alegra saber que hi ha un debat sobre el tema i que se’n parli als mitjans és important.

MIREIA FLORES ORTÍNEZ

BARCELONA

Faraons per a tots els públics

Faraó. Rei d’Egipte és el títol de l’exposició que es pot veure ara al CaixaForum de Girona, després d’haver passat per Barcelona i Madrid. Al voltant de la figura del faraó podem conèixer millor la cultura de l’antic Egipte. Els objectes exposats, alguns procedents del British Museum, són d’una gran bellesa estètica. La qualitat tècnica i la perfecció de les formes representades mostren una cultura pròpia d’una civilització avançada.

És una exposició apropiada també per al públic infantil i juvenil. No només pel tema i les obres, sinó també per la informació que els panells informatius donen. El dia que vaig visitar-la, hi havia famílies amb infants de diferents edats molt atents a cada obra. Les estàtues monumentals són les obres més impressionants. El disseny de l’espai expositiu permet veure-les bé, amb la llum que necessita cada peça. Però també hi ha obres de format més petit, com esteles gravades o objectes decoratius per recrear-se. Personalment destacaria les rajoles del palau de Ramsès III.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Bicicletes i patinets

¿Quants accidents més faran falta -com el d’un nen ferit greument a la Diagonal- perquè les bicicletes, els patinets i la resta de vehicles vagin pels carrils de les calçades i no per les voreres? No he vist mai cap agent de la Urbana posant una multa a un ciclista o un patinador que circulés per la vorera.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA