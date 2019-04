Cartes a la Directora 20/04/2019

¿Deixarem que desaparegui?

Soc un jove que va néixer i créixer en un lloc tan fantàstic i únic com és el delta de l’Ebre. Un lloc preciós on cada cop hi venen més turistes que esperen gaudir d’aquest meravellós entorn natural ple de vida i amb uns habitants molt acollidors. Un lloc on es respira tranquil·litat i on tothom que ve nota que la llibertat es pot palpar en l’ambient.

Ara bé, cada any que passa els habitants d’aquesta zona veiem com el mar ens està guanyant la partida. El mar s’emporta aquest estimat parc natural i els seus habitants només podem observar impotents com això està passant. Queden lluny les promeses per posar-hi solució de molts polítics que han vingut a veure el problema personalment.

I a aquesta problemàtica se n’hi afegeix una altra: alguns volen fer un transvasament. Si això passés, ja podem dir adeu a casa nostra. De moment, seguim vivint amb l’esperança que alguna administració amb els recursos suficients ens ajudi a solucionar aquest greu problema, encara que sembli que el sud de Catalunya no existeix per a ningú.

ENRIC MULET ROYO

DELTEBRE

¿Mentir surt gratis als policies espanyols?

Si el que van dir els agents que van declarar al Tribunal Suprem el 16 d’abril, i altres, en relació als fets del Col·legi Verd de Girona -protegits per l’anonimat i segurament forçats per la por als seus caps i per esperit de cos- pogués ser contrastat amb els fets reals, es descobriria la gran mentida del judici de Madrid.

El que passa és que la conxorxa i la selecció de testimonis és tan gran que ja es creuen les seves pròpies falsedats.

Jo hi era, i he entregat a l’Ajuntament i -pels advocats- al jutjat de Girona les imatges completes de l’“acció” que van dur a terme al Col·legi Verd l’1-O, i si algun policia hi va prendre mal va ser pel fart d’atonyinar ciutadans indefensos que es van fer.

Els fets són clars. ¿Les mentides al Tribunal Suprem surten gratis?

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA

Conscienciació publicitària

Durant aquesta Setmana Santa es preveuen nombrosos desplaçaments per carretera, fet que comporta un risc elevat d’accidents. Per això la DGT en aquestes dates inicia una campanya publicitària de conscienciació sobre els perills al volant. En altres edicions les campanyes s’havien centrat en missatges amb un fort impacte emocional mostrant dures imatges sagnants o bé apel·lant a la consciència dels conductors. En aquest cas l’anunci té una voluntat lleugerament diferent: mostra com a destins possibles per a aquestes vacances l’hospital, la presó i el cementiri. Aquesta ironia macabra intenta captar l’atenció mostrant d’una manera més amable el que inevitablement és dur, perquè és real. És ben cert que amb la transmissió d’aquests anuncis la repercussió emocional pot ser molt alta, però ¿realment canvien l’actitud dels conductors? ¿Realment un anunci d’un minut pot provocar que optis per disminuir la velocitat, no prendre’t l’última copa o no distreure’t?

MARIA COMAS MARGARIT

BARCELONA

Retirar llibres als infants

A propòsit de la retirada de llibres infantils a l’Escola Tàber, crec que no podem ser censors de tot el que fa la mainada perquè així només coartem la seva iniciativa i no els deixem decidir per ells mateixos. Recomanaria llegir Los hiperpadres o Los hiperhijos d’Eva Millet. El que convé a la canalla són unes bases sòlides d’ètica i moral, per ser bons ciutadans i bones persones.

ANGEL MARCO

SANT JUST