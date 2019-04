Cartes a la Directora 21/04/2019

La composició de la Junta Electoral Central

La Junta Electoral Central està formada per 13 membres, dels quals 8 són magistrats designats pel Consell General del Poder Judicial, i 5 catedràtics de dret o ciències polítiques i sociologia, designats pel Congrés de Diputats. Sense valorar noms, atribucions o decisions, una qüestió contradictòria és la falta de representants provinents de l’àmbit de la comunicació.

Tenint en compte que moltes decisions afecten temes relacionats amb la comunicació, és impensable no comptar amb experts en aquest camp. La societat ha passat d’un ecosistema dominat per pocs mitjans radiotelevisius i escrits a una multitud de mitjans tradicionals que conviuen amb una infinitat de possibilitats digitals d’informació. Si qui decideix no entén a la perfecció els mecanismes influents a la societat, difícilment podrà decidir encertadament.

JORDI SEGURA

BARCELONA

Això no va d’eutanàsia, sinó d’acompanyar

Estar en contra de l’eutanàsia no és ser de dretes, ni estar-hi a favor és ser d’esquerres. Tampoc fa més independentista voler una llei que la permeti, ni fa més espanyolista oposar-s’hi. Aquest tipus de visions simplistes que s’estan manifestant en l’opinió pública aquestes últimes setmanes farien riure si no fos perquè poden tenir conseqüències sinistres sobre nosaltres, els malalts per a qui no hi ha esperança de curació.

Jo soc un d’aquests malalts. Tinc distròfia muscular. Puc moure el ratolí de l’ordinador i teclejar sobre el mòbil. I res més. Gràcies a la UOC puc seguir uns estudis universitaris a distància. Sé que la malaltia que tinc és crònica, progressiva i incurable. Vaig perdent força muscular dia rere dia.

L’eutanàsia és un tractament perquè em mori. I jo de la medicina n’espero una altra cosa: un tractament perquè m’estic morint. És a dir, que és molt millor invertir en acompanyament en aquests moments, en lloc de posar-nos una pressió que ens ofega, que és com se’ns presenta l’eutanàsia.

Les cures pal·liatives donen una resposta molt millor en tots els sentits, tant per a mi com per als que m’estan acompanyant. Planteja millor què esperem: que puguem sentir-nos ben acompanyats, sense dolor, al ritme que la natura va marcant, gaudint de la vida que encara tenim. Tinc la sort de poder gaudir de l’atenció de les cures pal·liatives, davant de les quals l’eutanàsia es presenta com una alternativa molt trista, com un paternalisme que ens ofega.

Tot això no té res a veure amb ser d’esquerres o de dretes, o amb Catalunya i Espanya. Té a veure amb la vida.

XAVI ARGEMÍ BALLBÈ

SABADELL

Una nova era

La intel·ligència artificial va guanyant cada vegada més terreny en la nostra avançada societat, fins al punt que ha quedat categoritzada com una necessitat. En paraules de Núria Oliver, doctora en intel·ligència artificial pel Massachusetts Institute of Technology: “Necessitem la intel·ligència artificial per sobreviure com a espècie”. Fins i tot la Unió Europea ha nomenat un Grup d’Experts d’Alt Nivell en Intel·ligència Artificial.

Alguns sostenen que l’explotació d’aquest sector d’activitat ens beneficiarà pel que fa a la medicina o el canvi climàtic, mentre que d’altres s’hi manifesten en contra pels dilemes ètics que comporta.

Un mal ús d’aquesta intel·ligència podria acabar fins i tot amb nosaltres mateixos, asseguren alguns. Robots versus humans.

Fins ara ens sembla de ciència-ficció, però ¿qui diu que no podria passar?

MIREIA FLORES ORTÍNEZ

SANT JOAN DESPÍ