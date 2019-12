Cartes a la Directora 20/12/2019

Una cimera decebedora

Si algú confiava que la Cimera del Clima de Madrid s’acabaria bé, segurament s’ha emportat una gran decepció. Ara, trobo que som molts els que no ens esperàvem res positiu dels polítics, que eren els qui havien de prendre les grans decisions. Els governs estan lligats de mans i peus per les grans empreses, que tenen la paella pel mànec. Mentre les grans solucions no arribin, l’única resposta que els queda als governs és seguir incidint en els seus administrats perquè continuïn reciclant i deixin de contaminar en la mesura que sigui possible. És com posar una tireta al planeta quan el que necessita ja és una operació a cor obert.

JOAN FERRÉ VERGE

AMPOSTA

Junqueras i el TJUE

La sentència del TJUE sobre la immunitat de Junqueras obre un escenari nou i pot tenir conseqüències molt grans, tant jurídiques com polítiques. Però no hem d’oblidar que tot això sorgeix d’un dels moviments del Suprem, i que n’hi ha d’altres encara més escandalosos, començant per la mateixa condemna per sedició.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Quan necessites ajuda

Aquest agost vaig començar a sentir-me cansat i embussat. La meva situació va anar empitjorant, no volia sortir de casa ni parlar, només pensava en el que em feia estar trist. De fet, vaig pensar en el suïcidi moltes vegades. Els meus amics ho notaven, la meva família ho notava, el meu nòvio ho notava, tots ho notaven. Vaig decidir anar a la psicòloga per millorar el meu estat, però quan ho deia als amics i familiars em miraven amb cara de: “Però tan boig estàs?” I això em feia sentir pitjor. Ja tenia prou problemes perquè, a sobre, quan em sincerava i demanava ajuda em miressin com si fos una cosa dolenta. Normalitzem que es pot estar malament, normalitzem que una frase motivadora no pot curar una depressió i encara menys prevenir un suïcidi. Normalitzem que si et sents malament vas al psicòleg. Ara estic sortint del pou, però vull que aquesta carta serveixi per ajudar molta altra gent que, com jo abans, creia que no hi havia sortida. N’hi ha, però si necessites ajuda busca-la.

ÀLEX FARRÀS GUTIÉRREZ

RIPOLLET

Per fi una mesura justa

Quina bona notícia que als funcionaris se’ls pugui treure el complement de productivitat quan no assoleixen els objectius. Això vol dir que finalment els servidors públics tenen uns objectius clars i definits, i que es poden valorar per fer més justa la seva retribució. Fa 33 anys que treballo per a la Generalitat de Catalunya i aquesta mesura m’ha emocionat. Finalment, com que es pot treure el complement, algú ens l’hauria de retornar. El senyor Artur Mas ens el va retirar fa uns deu anys juntament amb altres engrunes assolides amb anys de negociacions. Tot i així, no voldria que la ciutadania interpretés que aquests “càstigs” faran que la nostra administració deixi de tenir dèficit. El complement, quan existia, mai va passar de 400 € l’any. Jo, com a ciutadana, apostaria per aturar la pèrdua de diners per altres capítols. Fa vergonya veure com fem escarni d’aquells que intenten que el servei públic rutlli cada dia i no ens fixem fites com ara que mai es pugui dir que es malversa un euro públic.

MARGA TORRE ALCOCEBA

BARCELONA

Això és de nens i de nenes

Fomentem que els nens i nenes creixin sent qui vulguin ser independentment de si són nens o nenes. Mentrestant, arriben massivament els anuncis de joguines de la campanya de Nadal i ho tiren tot per terra. La majoria segueixen sent estereotipats en qüestions de gènere: els nens jugant a cotxes i les nenes cuidant nadons. No creieu que hauria de canviar?

NEREA CASTELLANO GARCIA

SANT ADRIÀ DE BESÒS