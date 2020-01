Cartes a la Directora 10/01/2020

Fins quan?

És evident i més que evident: fins que no tinguem la llei de transició jurídica a l’abast, que parlar d’independència serà una quimera. Cal una justícia pròpia que ens alliberi d’un estament que té més poder que els governs espanyols de torn. I l’evidència la tenim en el tuit de Pablo Casado per comentar l’última jugada del Tribunal Suprem espanyol. Ha dit: “ La justicia española vuelve a dar la razón al PP”. Aquesta frase haurien de proclamar-la els polítics catalans arreu i ben fort: la justícia espanyola ha estat fent i continua fent el que vol el PP. No cal afegir-hi res més.

AGUSTÍ DELGADO CAVESTANY

BLANES

Ferrocarril a Cambrils i Salou

L’article La nova variant ferroviària de Vandellòs s’inaugurarà entre crítiques, publicat a l’ARA el dia 7, no explica un punt essencial: que molts dels problemes s’evitarien si no es tanqués la via actual. De fet és una decisió inaudita: enlloc es tanca la via convencional quan s’obre una línia d’alta velocitat. És com si s’hagués tancat la línia Barcelona-Girona quan es va fer la d’alta velocitat.

Per què es tanca la línia de la costa? Per l’obstinació i miopia de les autoritats locals. En comptes de buscar solucions per evitar els accidents, han volgut “treure el cinturó de ferro” sense pensar que és una infraestructura que cada dia fan servir milers de persones. Si es conserva la línia actual, ara sense trens ràpids ni de mercaderies, i es fan les proteccions adequades, Cambrils i Salou poden continuar tenint un servei ferroviari extremadament útil. Ni entenc l’actitud dels alcaldes de Cambrils i Salou ni la passivitat de la Generalitat en aquest disbarat.

LLUÍS FONTBOTÉ

GINEBRA

El comentari del rei a Sánchez

“Ha sigut ràpid, el dolor vindrà després”. Amb aquest nou comentari inoportú el dia que Pedro Sánchez va jurar la presidència, el rei expressa una desafecció amb el sentir popular, que a Catalunya segueix mobilitzat, com demostren les múltiples concentracions que es duen a terme en una gran quantitat de localitats.

Ahir vam veure com el Suprem ha decidit mantenir-se ferm en el disbarat de no reconèixer la immunitat d’Oriol Junqueras, al cost que sigui (contradient Europa).

Però, malgrat aquest poder estatal, no oblidem els nostres polítics a la presó o a l’exili; i aquest és el nostre dolor, no el citat pel rei. En aquest context, vistes les coses, em costa molt d’entendre que davant aquesta situació Esquerra pugui blanquejar el sistema amb hipotètics beneficis futurs que em resulten del tot incomprensibles.

AMADEU PALLISER CIFUENTES

BARCELONA

Residus a la deixalleria de Valls

Des de fa temps, he portat a la deixalleria de Valls diferents objectes domèstics, perquè s’han espatllat o perquè ja no em són útils. Fins i tot, a vegades, recullo del terra del carrer llaunes i bosses i les diposito als contenidors. Aquesta setmana he anat a l’Ajuntament a portar els certificats de l’any passat i m’han dit que no n’hi ha prou amb això. He de demostrar que a casa meva faig la selecció dels cinc contenidors. Jo, a casa, per qüestió d’espai, separo el vidre, el paper/cartró i el plàstic. La resta, va tot junt en un sol compartiment. Segons els certificats que tinc, al llarg del 2019 he portat molts quilos de ferralla a la deixalleria. Doncs bé. Em declaro insubmís de portar-hi res més. Ja s’ho trobaran al costat dels contenidors com fa una gran majoria de la gent. M’han desincentivat del tot. Ho sento.

JORDI COMPANY BESORA

VALLS