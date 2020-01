Cartes a la Directora 11/01/2020

Diferències salarials

Segons un estudi fet per l’escola de negocis EADA, els salaris de directius i d’empleats creixen de forma desigual. L’estudi, fet durant el 2019, mostra que la retribució dels primers va augmentar un 4,6%, i la dels segons, un 1,9%.

Aquesta diferència salarial accentua encara més la bretxa social entre la població de cada territori. Ja ho va dir el president del grup ICSA, que presentava l’estudi: “No estem anant en la bona direcció”.

És una dada que mostra que anem construint una societat cada vegada més desigual, en lloc de fer una bona redistribució de la riquesa.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

El forat negre

Els estudiosos de l’astronomia denominen forat negre una regió en l’espai de la qual no pot escapar res, ni tan sols la llum. Madrid és el forat negre de la Península que xucla i concentra l’economia i el poder de la perifèria. L’economia productiva no ha estat mai el seu referent, sempre s’han dedicat a l’economia extractiva.

Espanya ha anat centralitzant des de sempre. L’estat de les autonomies ha sigut una cortina de fum, encara que des de Madrid repeteixin mil vegades que estem en un estat dels més descentralitzats del món. El País Basc i Navarra se’n surten prou bé pel concert econòmic en règim foral de què gaudeixen, però Catalunya no té res a fer, hi continuen remenant les cireres unes estructures d’estat hereves del franquisme. És un contrapoder ferotge que no deixarà anar les seves prebendes així com així. La prova del cotó fluix la tindrem amb les decisions del nou govern espanyol. Temps al temps!

MARC ANTONI ADELL

VALÈNCIA

L’any del veganisme,

també a les escoles

Cada inici d’any s’omple de nous propòsits. Són moltes les persones que aquest gener s’han proposat reduir el consum de carn o evitar-lo, amb l’ajuda d’accions com el Veganuary.

El veganisme cada dia està més present en la nostra quotidianitat, i no tan sols pel que fa l’alimentació, sinó també pel que fa a l’ús i l’explotació dels animals en altres contextos, com en circs o a les Cavalcades de Reis. Hem de prendre consciència sobre la nostra relació amb els animals.

Una relació que les criatures tenen cada cop més clara. Ja hi ha nens i nenes que de forma espontània o perquè ho veuen a casa decideixen treure els animals dels seus plats. Així s’ha fet patent als centres educatius, on, davant de l’augment de nens vegans, s’ha anat instaurant l’opció de menús adaptats als seus menjadors escolars.

Amb aquesta proposta es permet reduir l’impacte mediambiental de l’explotació animal. A més, es minimitzen dràsticament els casos de vegefòbia (rebuig a les persones veganes) que, tal com l’associació FEUMVE denuncia, succeeix en alguns centres on els nens vegans són tractats de manera discriminatòria al no disposar encara d’aquesta opció.

Aquesta associació, que treballa a escala estatal amb una important presència a Catalunya, du a terme accions des de l’any passat per aconseguir l’opció d’un menú vegà equilibrat i de qualitat a tots els centres escolars.

Entre les accions que s’han dut a terme destaquen la presa de contacte amb la Generalitat de Catalunya per poder trobar una solució a un problema que afecta unes 700 famílies.

També s’ha contactat amb més d’un centenar de càterings de totes les comunitats autònomes per demanar la inclusió d’aquesta opció vegana, així com amb aquells centres escolars que s’han negat en rotund a oferir un menú adaptat a aquestes famílies.

FEUMVE pretén ajudar uns i els altres a trobar una solució que permeti que tots els infants gaudeixin dels menjadors escolars, independentment de la seva decisió ètica o moral.

NOELIA ESTRAVIZ

PRESIDENTA DE FEUMVE