Cartes a la Directora 22/01/2020

‘Veto parental’

Igual que els antivacunes posen en risc la resta de la societat, els partidaris del veto parental amenacen la convivència en llibertat i pluralitat. Resulta obvi que els pares que volen imposar la censura prèvia als seus fills dubten de la seva fortalesa argumental per complementar el que han après a l’escola, i obliden que l’educació és la formació intel·lectual i moral compartida entre pares i mares, professors i societat per forjar un ciutadà lliure, plenament desenvolupat i capaç de conviure en pau.

És preocupant que el PP s’arrossegui a rebuf de les manipulacions que Vox imposa en un debat fa temps superat per la societat i que no preocupava a ningú, i que fa de l’educació un camp de batalla ideològic. L’educació ha de ser sempre millorable i la mateixa per a tothom.

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON

MADRID

Conseqüències del ‘Gloria’

Ningú pot mantenir que el canvi climàtic no és una realitat. Abans de temporals com el Gloria en teníem de tant en tant; en canvi, ara és el segon que tenim en aquest curs. El temporal ha provocat que molts dels que ens desplacem del Baix a l’Alt Empordà per treballar tornem a trobar-nos les carreteres inundades i els accessos tallats. Ja va passar amb l’anterior temporal que algunes carreteres es tallen i senyalitzen perquè no s’hi passi i, en canvi, en unes altres són els conductors els que t’avisen del perill. Ahir vaig girar cua al veure que l’autocar de transport escolar ho feia, i els cotxes que venien de cara m’aconsellaven no entrar-hi.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Bípedes

Els bípedes són individus que caminen amb els ulls fixos al telèfon mòbil, que van avançant sense retirar la vista de l’aparell fins que gairebé topen amb tu i a sobre t’esbronquen per no apartar-te del seu camí. Entre aquests espècimens hi ha els ciclistes i els patinets elèctrics, alguns dels quals no en tenen prou amb el carril bici i prefereixen envair les voreres escoltant música amb els auriculars. Els que ens agrada passejar i no estem atrapats per les urgències dels whatsapps, tenim mala peça al teler i correm el risc de prendre mal.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Trump i Greta

Llegeixo a l’ARA que ahir, al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Greta Thunberg i Donald Trump es van llançar missatges l’un a l’altre. Trump va criticar els “profetes de la fatalitat” i les seves “prediccions de l’apocalipsi” i Thunberg va reblar “Quan un nen us parla de pànic [la seva definició del que caldria sentir davant la crisi climàtica actual], no és perquè seguiu fent com sempre i sense reaccionar: no n’hi ha prou amb parlar de reduir les emissions i plantar arbres”. La jove es referia clarament a la iniciativa trumpiana de reforestació d’“un trilió d’arbres” per als pròxims deu anys, l’única (tímida) mesura ecologista que ha aprovat el president nord-americà.

Al marge de la impressió que provoca que al president de la primera potència mundial el deixi a l’alçada del betum una adolescent de setze anys, cal que siguem conscients que depèn, ara més que mai, de tots nosaltres revertir l’emergència climàtica. Perquè és ben clar que des de la política no hi donaran solució.

MARIA LÓPEZ

BARCELONA

El judici a Trapero

He seguit aquests dies el judici al major Trapero i l’única conclusió que en puc treure és una tristesa enorme de veure com la justícia espanyola posa en dubte la professionalitat d’un home que el 17-A del 2017 i en moltes altres ocasions va demostrar una eficiència i un rigor policial inqüestionable. Fa vergonya.

JOAN GARCÍA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT