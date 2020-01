Cartes a la Directora 28/01/2020

La dreta i els Goya

Sembla mentida fins on pot arribar l’ofensiva brutal i hostil dels partits de l’oposició, de dretes, en contra del nou govern espanyol que formen PSOE i Podem. Els mitjans propers a aquesta dreta, coneguts com a caverna mediàtica, demostren un gran nivell d’hostilitat fins i tot en relació a la gala dels premis Goya. Han donat una visibilitat ben escassa als guardons en les seves edicions del diumenge 26 de gener, l’endemà mateix de l’entrega dels premis. A diferència de l’any passat, no apareix la notícia en la portada de cap d’aquests diaris, i a les pàgines interiors fan referència a la gala però no al que és realment important, els guanyadors d’aquest any, probablement perquè la gala va acabar massa tard.

És sorprenent que el que sempre fan ostentació del seu (suposat) patriotisme i de la seva (presumpta) espanyolitat siguin ara els que estiguin disposats a menystenir el cinema i, per tant, la cultura espanyola per poder anar contra el govern del traïdor Sánchez.

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

L’audiència dels ulls tancats

Diumenge a la nit TV3 va emetre al 30 minuts el documental Beirut: infàncies robades. Mostrava la realitat dels infants sirians que viuen refugiats al Líban i com l’esforç per sobreviure feia molt dures les seves vides. Al mateix temps s’emetia Operación Triunfo (OT) a La 1 de Televisió Espanyola, el programa de telerealitat que pretén formar cantants. OT va liderar l’audiència a Catalunya. Per què preferim mirar el concurs de música que el reportatge dels nens refugiats? Vivim en una societat en què preferim tancar els ulls i no veure la realitat que tenim tant a casa nostra com a 3.000 km de distància. Ja ho deia John Lennon: “Viure és fàcil amb els ulls tancats”.

JENNIFER ROCA CIVIT

IGUALADA

Estimat Delta

Has estat un dels protagonistes indiscutibles dels últims dies als mitjans, motiu de reunions entre alts càrrecs, als bars, als centres educatius, al carrer. Ara bé, no t’emocionis gaire. Malauradament, no has estat el protagonista de la setmana a l’hora d’encapçalar bones notícies. Intueixo que passarà el que sempre passa en aquests casos: les coses es troben a faltar i es valoren quan ja no es tenen, quan ja és massa tard per recuperar-les. Esperem que amb tu, però, no sigui massa tard. Però ¿i aquells que no han tingut la sort de coneixe’t? Potser, per això, no t’han cuidat com haurien d’haver-ho fet tenint en compte que ets un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental.

Reconec que et vaig conèixer tard perquè no era gaire conscient de la teva bellesa però, des d’aquell dia, et recordo sovint, i sempre que ens referim a espais naturals, riquesa de flora i fauna, llacunes, platges, arrossos i mol·luscos, parlo de tu. Se’m trenca el cor quan veig hectàrees d’arrossars inundades, vivers de mol·luscos i passejos marítims destrossats, espècies de flora i fauna amenaçades... Sí, Delta, actuarem i de seguida. Sabem que no és fàcil, però ningú ha dit que fos impossible. Ho aconseguirem. Sigui quina sigui la solució, hi serem, donant-te suport. Sigues fort, com sempre. La unió fa la força.

GEMMA MONREAL RIUS

LA FATARELLA

Masclisme i cinema

Veig a Twitter que l’actriu Sara Sálamo critica la crònica -per dir-ne d’alguna manera- d’ El Mundo sobre els estilismes de la gala dels Goya. Clico sobre l’enllaç de la notícia i no puc creure el que llegeixo. ¿Com és possible, que en ple segle XXI, una periodista pugui dir aquest seguit d’animalades sobre altres dones? Com a exemple, sobre Sálamo diu: “Pues está muy buena esta chica, se ha recuperado muy bien del parto... es carne de revista femenina, sí... y del corazón, dado su noviazgo con futbolista...” Fastigós.

CARMEN SÁNCHEZ

BARCELONA