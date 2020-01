Cartes a la Directora 29/01/2020

La resposta a la injustícia

Trist dilluns, el 27 de gener, al Parlament de Catalunya. Quan la política es converteix en teatre només té sentit per a la claca i ja n’hem tingut unes quantes demostracions al nostre Parlament.

Junts x Puigdemont va votar contra ERC al Congrés de Diputats, votant no al govern de coalició que es va comprometre a fer una taula de diàleg amb el govern de Catalunya. Sembla que des de Waterloo només hi ha un parell de consignes: guanyar les eleccions de Catalunya i dinamitar tot el que signifiqui dialogar i avançar, com podria ser aprovar uns pressupostos que Catalunya no té des del 2017. Uns pressupostos que podrien millorar la vida de moltes persones que viuen a Catalunya.

Mentre tinguin claca, als benestants de Junts x Puigdemont els importen ben poc aquestes petites coses: millorar la vida de la gent, trencar els blocs, dialogar... Confiem que retrobin el que a casa nostra en diem seny. Tant de bo. I si això no passa, que ERC comenci a buscar altres aliats per tirar el país cap endavant, a pensar més en la gent que viu a Catalunya.

ENRIC ROLDÁN BERMEJO

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Contradiccions sobre l’emergència climàtica

L’alcaldessa Ada Colau ha declarat l’emergència climàtica a Barcelona i al mateix temps l’Ajuntament de Barcelona pretén edificar un institut en el terreny que actualment ocupen els Jardins del Doctor Comas i Llaberia, a l’avinguda Vallcarca del barri de Gràcia. A més de privar els veïns d’un lloc d’esbarjo per a grans i petits, suposa destruir-ne tota la vegetació, arbres centenaris inclosos, fet que no lliga en absolut i es contradiu amb l’esmentada declaració d’emergència climàtica, sobretot quan al barri existeixen altres solars sense arbrat consolidat.

VICTÒRIA CARULLA ARGILA BARCELONA

Diguem-ho tot

La diferència social la fomenten els polítics quan, al accedir al poder, el primer que fan és apujar-se el sou, lluny dels tants per certs amb què augmenta el salari mínim o les pensions. Això sense oblidar l’esplendidesa monetària amb què s’autoregalen més endavant quan pleguen del càrrec. Lluny de la gairebé totalitat de les suades pensions.

Dic que són els nostres polítics però no sento que em representi ningú que avantposa el seu benestar personal al benestar i igualtat de la població per a la qual se suposa que governa.

No entenc com la gent no surt més al carrer demanant que aquestes diferències, que no són més que prebendes injustes, no existeixin. Abans pensava que eren persones tan vàlides, ni millors ni pitjors, que les altres. Ara penso que no ho poden ser des del moment que accepten aquestes diferències i les augmenten.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Falsificacions

Aquests dies s’ha fet una captura de contenidors amb productes falsificats provinent del continent asiàtic.

Els manters només són la part final del negoci. Aquesta activitat representa un treball en precàries condicions econòmiques i de seguretat per a ells, la venda que aconsegueixen fer representa un escàs negoci i el comerç local també se’n ressent.

Els compradors són còmplices ingenus i involuntaris d’una gran estafa a canvi d’una mercaderia sense la qualitat exigida als productes originals. Comprant al comerç legal protegim l’economia local i obtenim productes de qualitat certificada.

JORDI BUFURULL GALLEGO

BARCELONA